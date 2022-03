Seychellen: Einreise ohne PCR-Test erlaubt

München, 16.03.2022 | 09:52 | soe

Die Seychellen haben zum 15. März ihre Einreisebestimmungen gelockert. Seither dürfen vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte in den Inselstaat einreisen, ohne ein negatives Testergebnis vorzeigen zu müssen. Ungeimpfte unterliegen weiterhin einer Testpflicht, können jedoch nun zwischen einem PCR- und einem Antigen-Schnelltest wählen.



Die Seychellen verzichten seit dem 15. März auf PCR-Tests für die Einreise.

Als vollständig geimpft erkennen die Seychellen Reisende an, die mindestens doppelt geimpft wurden. Liegt der Erhalt der letzten Dosis des Grundimpfschemas länger als sechs Monate zurück, wird zusätzlich eine Booster-Impfung nötig. Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren müssen nur die Grundimmunisierung nachweisen, auch wenn diese bereits länger als ein halbes Jahr her ist. Wer sich bereits mit dem Virus infiziert hatte und eine zwischen zwei und zwölf Wochen vor der Einreise erfolgte positive Testung nachweisen kann, ist ebenfalls von der Testpflicht befreit. Hierfür ist jedoch ein ärztliches Attest über die zurückliegende Infektion gefordert.Auch für Ungeimpfte wurden die Einreisebestimmungen erleichtert. Sie müssen zwar weiterhin ein negatives Testergebnis vorlegen, allerdings werden nun neben höchstens 72 Stunden alten PCR-Tests auch maximal 24 Stunden alte Antigen-Schnelltests akzeptiert. Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren sind von der Test- und Nachweispflicht gänzlich befreit. Zusätzlich wird von allen Einreisenden, unabhängig von ihrem Impfstatus, eine Kranken- und Reiseversicherung gefordert, welche bei einer Corona-Infektion während des Aufenthalts auch die Kosten für die Quarantäne trägt. Zudem müssen sie ihren Aufenthalt in einer zertifizierten Unterkunft verbringen und vor der Anreise ein Online-Formular ausfüllen.Die Pandemielage auf den Seychellen hat sich in den letzten Wochen deutlich erholt, seit Mitte Januar sanken die Infektionszahlen stetig. Mit Stand zum 16. März wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 157,7 angegeben. Mit über 80 Prozent vollständig geimpften Einwohnern und Einwohnerinnen ist die Impfquote im Land sehr hoch.