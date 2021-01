Seychellen: Freies Reisen in Vorbereitung

München, 19.01.2021 | 10:14 | cge

Die Seychellen bereiten sich mit neuen Richtlinien auf freies Reisen vor. Dazu gehören mehrere Maßnahmen. Neben neuen Einreisebestimmungen startete der Inselstaat mit einer großen Impfkampagne.



Die Impfkampagne der Seychellen hat am 10. Januar begonnen. Ziel dieser ist es, rund 70 Prozent der Bewohner des Archipels zu impfen, um so eine Herdenimmunität zu erreichen. Die Regierung erwartet diese im März 2021. Sobald das Ziel herrscht, ist es Urlaubern aus allen Staaten gestattet, einzureisen – unabhängig von einer eigenen Impfung. Weiterhin vorzuweisen bleibt aber der Nachweis eines negativen Corona-Testergebnisses, welches nicht älter als 72 Stunden ist.Aktuell ist Personen mit erfolgter Impfung aus allen Ländern eine Einreise gestattet. Ihre Herkunft aus einem Risikogebiet spielt dabei keine Rolle. Einreisende müssen mit einem offiziellen Dokument belegen können, dass sie bereits geimpft wurden und die zweite Dosis länger als zwei Wochen her ist. Ein negatives PCR-Testergebnis, das nicht älter ist als 72 Stunden ist, ist aber auch hier obligatorisch. Die zehntägige Quarantäne entfällt.Für Personen ohne Impfungen gibt es umfassendere Einreiseregeln. Einreisende ausländische Urlauber müssen für zehn Tage in ihrem Hotel in Quarantäne, bevor diese frühestens am elften Tag durch einen negativen PCR-Test beendet werden kann. Bei der Einreise muss ebenfalls ein maximal 48 Stunden alter negativer Corona-Test vorgelegt werden. Die Seychellen haben für die Einreise eine Liste gestatteter Länder herausgegeben. Reisenden aus Deutschland ist ein Aufenthalt erlaubt.Aus deutscher Sicht gelten die Seychellen seit dem 17. Januar 2021 als Corona-Risikogebiet. Diese Einstufung nahm das Robert Koch-Institut vor, da die Zahl der Neuinfektionen im Inselstaat 50 Fälle auf 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschreitet. Das Auswärtige Amt warnt im Zuge dessen vor nicht notwendigen Reisen auf die Seychellen.