Seychellen: Lockerung der Corona-Beschränkungen ab 12. April

München, 09.04.2021 | 10:19 | soe

Die Seychellen haben für den 12. April zahlreiche Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Land angekündigt. So dürfen Kinos, Casinos und Bars wieder öffnen, zudem werden die Öffnungszeiten für Lebensmittelläden verlängert. Grund für die Erleichterungen sind laut der Seychelles News Agency das erfolgreiche Fortschreiten der Impfkampagne und ein Rückgang der Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.



Verkündet wurden die Lockerungen am 8. April von Jude Gedeon, dem Gesundheitskommissar der Seychellen. Nach seiner Aussage könne am kommendem Montag mit der Rückkehr zu einem normalen Sozial- und Geschäftsleben begonnen werden, da sich die Impfdeckung auf dem Archipel gut entwickelt und es immer weniger schwere Fälle von COVID-19 gibt. In der Folge wird Kinos, Casinos und eigenständigen Bars (Hotelbars waren von der bisherigen Schließung ohnehin nicht betroffen) erlaubt, ihre Tore wieder für Besucher zu öffnen. Lebensmittelläden müssen fortan nicht bereits um 18 Uhr schließen, sondern erst ab 20 Uhr.An den Stränden der Seychellen dürfen sich Familien nun wieder zu Picknicks zusammenfinden, Partys sind dort jedoch nach wie vor nicht gestattet. Auch an anderen Orten dürfen sich Familienmitglieder wieder treffen, Gedeon ruft die Bevölkerung jedoch weiterhin zu Vorsicht und Rücksicht auf. Besonders in Haushalten mit noch nicht geimpften oder besonders gefährdeten Personen sollte auch fortan Zurückhaltung bei der Pflege sozialer Kontakte geübt werden. Beerdigungen, Hochzeiten sowie die dazugehörigen Gottesdienste dürfen unter Einhaltung der Vorgaben des Gesundheitsministeriums stattfinden.Im Bereich des Individualsports dürfen wieder Tennis und Golf gespielt werden, bei Mannschaftssportarten sind die Auflagen der Gesundheitsbehörden einzuhalten. Vorerst bestehen bleiben jedoch die Ausgangssperre zwischen 23 und 4 Uhr sowie die Pflicht zur Einhaltung des Mindestabstands von einem Meter beziehungsweise Maskenpflicht überall dort, wo dies nicht möglich ist. Die Seychellen haben bislang rund zwei Drittel der Bevölkerung erstgeimpft, über 40 Prozent sind bereits vollständig immunisiert.