Seychellen verschärfen Corona-Maßnahmen

München, 06.05.2021

Auf den Seychellen sind am 4. Mai wieder verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft getreten. Wie die Seychelles News Agency berichtet, müssen Schulen für drei Wochen schließen, für Geschäfte und Bars gilt eine frühere Sperrstunde. Grund für die Verschärfung der Beschränkungen sind die stark ansteigenden Infektionszahlen in dem Inselstaat, welcher derzeit die meisten Neuinfektionen pro Tag seit Pandemiebeginn verzeichnet.



Angekündigt wurden die neuen Sperrmaßnahmen vom seychellischen Gesundheitskommissar Jude Gedeon am 3. Mai nach einer Sitzung des COVID-19-Ausschusses. Demnach müssen die bislang noch geöffneten Bildungseinrichtungen auf dem Archipel für zunächst drei Wochen den Betrieb einstellen, nur in Kindertagesstätten wird weiterhin Betreuung angeboten. Zudem müssen Geschäfte, Casinos und Bars früher schließen. Für Gruppensport, Konferenzen und Veranstaltungen gilt ein Verbot, darüber hinaus bleibt die nächtliche Ausgangssperre ab 23 Uhr in Kraft. Am 24. Mai soll eine erneute Prüfung der Corona-Lage stattfinden und anschließend über eine Beibehaltung oder Aufhebung der Maßnahmen entschieden werden.Seit Ende April stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Seychellen signifikant an, mit 500 neuen Fällen an einem Tag bildete der 3. Mai den jüngsten Gipfel der Infektionskurve. Dabei handelt es sich laut der Seychelles News Agency bei den meisten Infizierten um Einheimische. Sie machen etwa 84 Prozent der neuen Fälle aus, nur rund 16 Prozent entfallen auf Ausländer. In der Folge arbeitet das Krankenhaus in Perseverance, welches als Hauptbehandlungszentrum für Corona-Erkrankte auf den Seychellen gilt, bereits an der Kapazitätsgrenze.Die Seychellen erlauben weiterhin die Einreise von Urlaubern. Dafür muss ein beim Abflug maximal 72 Stunden alter, negativer PCR-Test vorgelegt werden. Zudem ist vor Reiseantritt eine Gesundheitsgenehmigung auf der Website der seychellischen Regierung einzuholen. Eine generelle Quarantänepflicht für Einreisende besteht nicht mehr. Aus deutscher Sicht gelten die Seychellen derzeit als Corona-Hochinzidenzgebiet, es herrscht eine Reisewarnung.