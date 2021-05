Siam Park auf Teneriffa öffnet wieder

München, 21.05.2021 | 13:03 | soe

Der Siam Park auf Teneriffa öffnet ab dem 29. Mai wieder für Besucher. Zunächst kann der Wasserpark jedoch nur an drei Tagen pro Woche besucht werden, was auch den noch geringen Touristenzahlen auf der Kanareninsel geschuldet ist. Für den Siam Park endet damit eine durch die Corona-Pandemie bedingte 14-monatige Schließzeit.



Am ersten Öffnungstag will der Siam Park zwischen 10 und 18 Uhr den Betrieb aufnehmen, zunächst wird er immer freitags, samstags und sonntags zugänglich sein. Christoph Kiessling, Vizepräsident der Betreibergesellschaft Loro Parque Group, betont die Sicherheit des Wasserparks. Alle aktuellen Vorgaben sollen eingehalten werden. Die Kanaren erwarten seit dem Fall der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes wieder mehr Touristen aus Deutschland, für die kommende Saison prognostiziert Kiessling dennoch ein noch deutlich geringeres Besucheraufkommen im Siam Park als vor der Pandemie.Das Wiederöffnungsdatum wurde nach einem Bericht der Teneriffa News nicht zufällig gewählt. Es liegt einen Tag vor dem Día de Canarias, dem Feiertag der Kanarischen Inseln. Nach Aussage von Christoph Kiessling markiert das Datum einen guten Anfang, um wieder „Freude, Freizeit und Vergnügen“ auf die Kanaren zurückkehren zu lassen. Der zur gleichen Gruppe gehörende Loro Parque hat bereits seit dem 1. Mai wieder für Besucher geöffnet.Die Kanarischen Inseln gelten seit dem 16. Mai nicht mehr als Corona-Risikogebiet. In der eigenen Einstufung der Behörden werden derzeit alle Inseln auf den beiden niedrigsten Warnstufen Grün und Gelb geführt, es gilt keine nächtliche Ausgangssperre mehr. Restaurants und Cafés haben geöffnet, dabei herrschen je nach Region noch Beschränkungen der Öffnungszeiten und maximalen Gästezahl. Für die Einreise müssen Urlauber aus Deutschland ein negatives PCR- oder TMA-Testergebnis vorweisen.