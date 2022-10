Silvesterreisen 2022/2023: Urlaubsziele für den Jahreswechsel

München, 20.10.2022 | 16:42 | soe

Das Interesse an einer Silvesterreise ist auch zum Jahreswechsel 2022/2023 groß. Insbesondere nach den beiden letzten, von Corona-Einschränkungen begleiteten Silvesterfeiern stehen Kurztrips Ende Dezember nun wieder hoch im Kurs. Ob Ferienhaus im Schnee mit Freunden und Freundinnen, das Feuerwerk an einem tropischen Strand oder ein ganz ruhiger Jahreswechsel mit Familie oder Haustier – Interessierte sollten sich die besten Ziele und Angebote für eine Silvesterreise besser rasch sichern.



Zum Jahreswechsel 2022/2023 gibt es bei Nah- und Fernzielen wieder eine große Auswahl für Silvesterreisen.

Für einen Tapetenwechsel über Silvester muss die Anreise gar nicht lang sein, denn auch in Deutschland gibt es unzählige Möglichkeiten für unvergessliche Feiern. In den Großstädten wie Berlin, Hamburg und München haben Reisende die freie Wahl aus verschiedenen öffentlichen und privat organisierten Veranstaltungen, außerdem bieten Rooftop Bars in den höheren Gebäuden eine tolle Sicht auf das Feuerwerk. Ruhiger geht es in ländlichen Gebieten zu, so bieten sich für Freundesgruppen beispielsweise Ferienhäuser im Bayerischen Wald oder an der Mecklenburgischen Seenplatte an. Wichtig ist unabhängig vom Wunschziel, sich die Unterkunft oder Pauschalreise möglichst zeitnah zu sichern – Ende Oktober sind viele bereits ausgebucht oder haben nur noch geringe Kapazitäten.Für eine Silvesterreise vor besonderer, vielleicht sogar exotischer Kulisse gibt es in diesem Jahr erstmals wieder zahlreiche Auswahlmöglichkeiten. Die meisten Fernziele haben ihre coronabedingten Einreisebeschränkungen abgeschafft, einem Feuerwerk am Palmenstrand oder vor der Skyline einer Weltmetropole steht also nichts mehr im Wege. Mit vielen Veranstaltungen, internationalen Top-DJs und dem größten Feuerwerk der Welt am Burj Khalifa empfiehlt sich Dubai als eines der Top-Silvesterziele. Zwar feiern Muslime die Ankunft des neuen Jahres traditionell nicht am 31. Dezember, durch die zahlreichen Eingewanderten und Reisegäste steht die Wüstenstadt an diesem Datum den Festivitäten anderswo aber in nichts nach. Ähnlich sieht es in ägyptischen Hotelresorts aus, die ihren Gästen zum europäischen Jahreswechsel ein buntes Programm bieten. Für Partys unter Palmen können Reiselustige in diesem Dezember auch wieder nach Thailand reisen, wo die westliche Silvesternacht mitten in die Hauptsaison fällt. Die größte Feier findet dort in der Hauptstadt Bangkok auf dem Central World Square statt. Wer eine Strandkulisse bevorzugt, kann am Silvesterabend am Haad Rin Beach auf Koh Phangan an einer der legendären Full Moon Partys teilnehmen – diese findet dort ausnahmsweise unabhängig vom Stand des Mondes statt.Nicht jeder Silvesterurlauber und jede Silvesterurlauberin sucht nach einer krachenden Party und dem besten Aussichtspunkt fürs Feuerwerk. Wer den Jahreswechsel lieber ganz ruhig verbringen oder vielleicht seinem Haustier den typischen Silvestertrubel ersparen möchte, findet beispielsweise im Hochschwarzwald zahlreiche ruhig gelegene Ferienunterkünfte. Alternativ bietet sich die Ostsee an, die nicht nur zu jeder Jahreszeit ein wunderschönes Urlaubsziel ist, sondern für Hundebesitzer und -besitzerinnen noch einen weiteren Vorteil bereithält: In der Nähe der charakteristischen Reetdachhäuser ist das Zünden von Silvesterböllern verboten! Wer sich also ein Ferienhaus mit dieser Bedachung mietet, darf zumindest in der näheren Umgebung auf ein knallfreies Silvester hoffen. Ebenso idyllisch gestaltet sich auch ein Jahreswechsel am Bodensee, der mit vielen Wanderwegen und beschaulichen Ortschaften aufwartet.