Singapur erleichtert Einreise: Testpflicht für Geimpfte entfällt

München, 26.04.2022 | 11:30 | soe

Singapur hat seine Einreisebestimmungen zum 26. April gelockert. Von nun an benötigen vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Reisende keinen zusätzlichen Test mehr, weder vor der Abreise noch nach der Ankunft. Auch nicht vollständig geimpfte Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren profitieren von den erleichterten Regeln.



Wie das Fremdenverkehrsamt des südostasiatischen Stadtstaates mitteilt, entfällt die bisher geltende Testpflicht vor der Abreise für Personen mit vollständigem Corona-Impfschutz. Nur Reisende ohne gültiges Impfzertifikat müssen weiterhin frühestens 48 Stunden vor der Abreise einen Test vornehmen lassen und sich zusätzlich nach der Ankunft für sieben Tage in Isolation begeben. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass Singapur die Einreise ohne Corona-Impfung bei kurzfristigen Aufenthalten nur Angehörigen singapurischer Staatsangehöriger, Personen mit permanentem Residentenstatus sowie aus besonderen Gründen (beispielsweise bei der schweren Erkrankung eines Familienmitglieds) gestattet. Sie müssen vorab eine Einreisegenehmigung einholen. Für einen Urlaub in dem Inselstaat benötigen deutsche Reisende also einen Corona-Impfnachweis.Auch nicht oder nicht vollständig geimpfte Kinder unter zwölf Jahren dürfen seit heute ohne zusätzlichen Corona-Test auf dem Land-, See- und Luftweg nach Singapur einreisen. Ab 13 Jahren greift jedoch auch für sie das Einreiseverbot, sofern es sich nicht um Staatsangehörige Singapurs, ständige Einwohnerinnen und Einwohner oder Inhaberinnen und Inhaber von Langzeitpässen handelt. Jenen Personengruppen ist in einem Alter zwischen 13 und 17 Jahren auch ohne Impfung die Einreise erlaubt, ohne zuvor eine Genehmigung einzuholen.Zu den weiteren Lockerungen innerhalb des Landes zählt die wegfallende Personenobergrenze für Zusammenkünfte. Bislang mussten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Masken tragen, sobald eine Gruppe aus mehr als zehn Personen bestand, diese Vorgabe gilt nicht länger. Im öffentlichen Raum herrscht in Singapur unter freiem Himmel keine Maskenpflicht mehr, lediglich in öffentlichen Verkehrsmitteln und Innenräumen muss der Mund-Nase-Schutz weiterhin angelegt werden.