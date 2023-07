Skywalk in Willingen: Deutschlands längste Hängebrücke eröffnet

München, 30.06.2023 | 15:41 | spi

Der Skywalk in Willingen ist Deutschlands längste Hängebrücke. Sie wird am Samstag, den 1. Juli, für wagemutige Reisende erstmalig eröffnet. Auf 664 Metern überspannt die freihängende Brücke das Strycktal im Sauerland. In 100 Metern Höhe ist ein einzigartiger Ausblick garantiert, an windigen Tagen ein Adrenalinkick. Tickets können bereits jetzt online gebucht werden. Der Skywalk ist von Montag bis Sonntag von 9 bis 21 Uhr ganzjährig geöffnet.



Die Hängebrücke in Willingen eröffnet am Samstag, den 1. Juli. @ Tourist-Information Willingen, Wolfgang Detemple



Skywalk in Willingen ohne Abspannseile



Im Gegensatz zur tschechischen Brücke ist der Skywalk freihängend. Das Technik-Unternehmen Swissrope wählte den sogenannten Tibetischen Stil für die Hängeseilbrücke über dem Strycktal. Abspannseile werden bei dieser Bauweise nicht benötigt. Deshalb schwingen die Stege leicht, was für einen besonderen Kick sorgt. Besucherinnen und Besucher müssen sich über ihre Sicherheit jedoch keine Sorgen machen. Die Brücke ist so entworfen, dass sie Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometer pro Stunde standhält. Zur Einordnung: Beim Rekordsturm Kyrill im Jahr 2007 wurden lediglich 147 Kilometer pro Stunde gemessen.



Anreise und Tickets für den Skywalk



Um die längste Hängebrücke in Deutschland zu besuchen, empfiehlt sich die Anreise je nach Entfernung mit dem Auto, Fahrrad oder Zug. Willingen liegt westlich von Kassel in der Nähe der A7. Parkplätze beim Skywalk sind ausgeschildert und kostenlos. Fahrradfahrerinnen und Radler verbinden den Besuch mit einer Fahrradtour beispielsweise ausgehend vom Diemelradweg. Wer mit der Bahn anreist, steigt am Bahnhof Willingen aus und nutzt die Buslinien 567 und 568, um zur Haltestelle „Willingen Abzweig Stryck“ zu gelangen. Tickets können vor Ort oder online erworben werden. Eine Erwachsenen-Karte kostet 11 Euro, für Kinder werden 8,50 Euro fällig. Reisende sollten zudem beachten, dass die Brücke nicht mit dem Rollstuhl oder einem Rollator befahrbar ist. 2016 wurde die Idee geboren, eine riesige Hängebrücke im sauerländischen Upland zu errichten. Doch erst im Januar 2022 wurde mit dem Bau der 4,5 Millionen Euro teuren Konstruktion begonnen. Stolze 170 Tonnen wiegt die längste Hängeseilbrücke Deutschlands und die zweitlängste der Welt. Nur die Skybridge in Tschechien misst knapp 60 Meter mehr.Im Gegensatz zur tschechischen Brücke ist der Skywalk freihängend. Das Technik-Unternehmen Swissrope wählte den sogenannten Tibetischen Stil für die Hängeseilbrücke über dem Strycktal. Abspannseile werden bei dieser Bauweise nicht benötigt. Deshalb schwingen die Stege leicht, was für einen besonderen Kick sorgt. Besucherinnen und Besucher müssen sich über ihre Sicherheit jedoch keine Sorgen machen. Die Brücke ist so entworfen, dass sie Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometer pro Stunde standhält. Zur Einordnung: Beim Rekordsturm Kyrill im Jahr 2007 wurden lediglich 147 Kilometer pro Stunde gemessen.Um die längste Hängebrücke in Deutschland zu besuchen, empfiehlt sich die Anreise je nach Entfernung mit dem Auto, Fahrrad oder Zug. Willingen liegt westlich von Kassel in der Nähe der A7. Parkplätze beim Skywalk sind ausgeschildert und kostenlos. Fahrradfahrerinnen und Radler verbinden den Besuch mit einer Fahrradtour beispielsweise ausgehend vom Diemelradweg. Wer mit der Bahn anreist, steigt am Bahnhof Willingen aus und nutzt die Buslinien 567 und 568, um zur Haltestelle „Willingen Abzweig Stryck“ zu gelangen. Tickets können vor Ort oder online erworben werden. Eine Erwachsenen-Karte kostet 11 Euro, für Kinder werden 8,50 Euro fällig. Reisende sollten zudem beachten, dass die Brücke nicht mit dem Rollstuhl oder einem Rollator befahrbar ist.

