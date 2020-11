Slowakei: Deutschland als Risikogebiet eingestuft

München, 19.11.2020 | 10:30 | lvo

Deutschland wurde von der Slowakei als Risikogebiet eingestuft. Reisende mit Voraufenthalt in Risikoländern müssen sich in Selbstisolation begeben. Wer fortan in die Slowakei einreist, muss einen negativen PCR-Test vorweisen können.



Die Einreise in die Slowakei ist fortan nur noch mit negativem PCR-Test möglich.

Am 16. November hat die Slowakei die Länder-Risikoeinstufung der Europäischen Union getreu des Ampel-Systems übernommen. Somit zählt Deutschland in der Slowakei nun auch als Risikogebiet. Slowakei-Reisende mit Voraufenthalt in einem der Risikoländer innerhalb der vergangenen 14 Tage vor Einreise müssen sich fortan in Selbstisolation begeben. Dafür ist eine Anmeldung beim Amt für öffentliche Gesundheit nötig, diese kann auch online über die Plattform „eHranica“ erfolgen. Nach frühestens fünf Tagen werden Reisende auf Anweisung des Amtes für öffentliche Gesundheit dazu aufgefordert, einen PCR-Test durchführen zu lassen.Wer bei der Einreise in die Slowakei einen negativen PCR-Test vorweisen kann, muss sich nicht in Quarantäne begeben. Der Test darf in diesem Fall allerdings nicht älter als 72 Stunden sein. Anerkannt werden Ergebnisse zertifizierter Test-Labore aus EU-Ländern in deutscher, englischer, tschechischer und slowakischer Sprache. Eine Registrierung beim Amt für öffentliche Gesundheit ist somit nicht nötig. Die slowakische Regierung hat den Notstand im Land vorerst auf den 29. Dezember 2020 ausgeweitet. Aufgrund eines Inzidenzwerts von mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage gilt die Slowakei auch in Deutschland als Risikogebiet.