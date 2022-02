Slowenien hebt Corona-Beschränkungen auf

München, 21.02.2022 | 17:17 | lvo

Wie aus einer Regierungsmitteilung vom vergangenen Freitag hervorgeht, sind bereits am 19. Februar Lockerungen bezüglich der Einreise nach Slowenien in Kraft getreten. Demnach müssen Touristinnen und Touristen bei der Ankunft mittlerweile keinen 3G-Nachweis mehr über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Corona-Test erbringen. Auch die Isolationspflicht für Einreisende ohne einen der drei Nachweise entfällt somit.Des Weiteren informiert STA unter Berufung auf eine Regierungsmitteilung vom Wochenende darüber, dass mit Wirkung zum Montag, 21. Februar, zahlreiche weitere Beschränkungen in Slowenien entfallen. Für den Besuch von Hotels, Gastronomie und Veranstaltungen ist kein COVID-Zertifikat mehr notwendig. Zudem wird die nächtliche Sperrstunde abgeschafft und auch Lokale des Nachtlebens dürfen öffnen. Einzig bestehen bleiben die Maskenpflicht sowie Handdesinfektion in Innenräumen. Für den Zutritt zu Gesundheitseinrichtungen, Pflegeheimen und Gefängnissen bleibt ein 3G-Nachweis verpflichtend.Slowenien folgt mit den Lockerungen dem Beispiel zahlreicher weiterer Staaten. So haben bereits die skandinavischen Länder sowie unter anderem Österreich, Portugal oder die Schweiz weitestgehend alle bestehenden Corona-Maßnahmen abgeschafft. Auch Deutschland strebt Lockerungen an. Zwar sind die Neuinfektionszahlen europaweit weiterhin auf einem hohen Niveau, sinken jedoch seit einiger Zeit wieder. Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint überstanden. Am Wochenende lag die Inzidenz in Slowenien bei 4.248 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen. In Deutschland liegt der Wert am Montag bei 1.346,8.