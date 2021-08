Slowenien führt digitale Einreiseanmeldung ein

München, 16.08.2021 | 09:38 | rpr

In Slowenien wurden die coronabedingten Einreisebestimmungen verschärft. Wie es auf der offiziellen Homepage der slowenischen Regierung heißt, müssen Flug- und Schiffsreisende nach Slowenien seit dem 16. August eine digitale Einreiseanmeldung durchführen. Darüber hinaus wird mit Wirkung zum 23. August die Corona-Nachweispflicht bei der Einreise auch auf Transitreisende ausgeweitet.



Seit dem 16. August müssen Flug- und Schiffsreisende nach Slowenien ein Passenger Locator Form ausfüllen.

Mit Wirkung zum 16. August hat das slowenische Innenministerium für Einreisende per Luft- und Seeweg ein sogenanntes European Digital Passenger Locator Form, kurz dPLF, eingeführt. Mit Hilfe des digitalen Einreiseformulars soll künftig eine schnelle Kontaktverfolgung im Falle einer COVID-19-Infektion ermöglicht werden. Es muss spätestens 24 Stunden vor Einreise nach Slowenien online von allen Flug- und Schiffsreisenden ausgefüllt werden. Familien und Gruppen sollten demzufolge beachten, dass für jeden einzelnen Reisenden ein Passenger Locator Form vorliegen muss. Pkw-, Bahn- und Busreisende sowie Flugreisende im Transitbereich sind von dieser Regelung ausgenommen.Über die Einführung eines Einreiseformulars hinaus werden mit Wirkung zum 23. August die Corona-Einreisebestimmungen für Transitreisende durch Slowenien verschärft. Wie das Reisemagazin Fvw berichtet, müssen ab dann alle Reisenden, die sich unter zwölf Stunden in Slowenien für die Durchreise aufhalten, einen Immunitäts- oder Testnachweis für die Einreise erbringen. Folglich sind ab kommendem Montag Kroatien-Urlauber für die Anreise durch Slowenien dazu verpflichtet, einen Nachweis über einen negativen Corona-Test, einen Impf- oder Genesungsnachweis vorzulegen.Seit dem 15. Juli dieses Jahres gilt für die Einreise nach Slowenien eine Nachweispflicht, um eine zehntägige Quarantäne zu vermeiden. Demzufolge müssen Einreisende entweder einen negativen Corona-Testnachweis, alternativ ein Impf- oder Genesungszertifikat vorlegen. Dies kann im Rahmen des digitalen COVID-Zertifikats der EU in digitaler oder Papierform erfolgen. Für die Einreise mit negativem Corona-Testergebnis wird ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test oder ein höchsten 48 Stunden alter Antigen-Schnelltest akzeptiert.