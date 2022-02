Spanien: Antigentests für Einreise nur noch 24 Stunden gültig

München, 02.02.2022 | 10:22 | soe

Spanien hat die Einreisebestimmungen zum 1. Februar leicht verschärft. Durften Antigentests bislang bis zu 48 Stunden vor der Einreise durchgeführt worden sein, wird ihre Gültigkeitsdauer ab sofort auf 24 Stunden begrenzt. Das negative Testergebnis benötigen jedoch nur Personen ohne Corona-Impfung oder -Genesung, alle anderen können mit einem entsprechenden Nachweis nach der 3G-Regel ohne weitere Auflagen einreisen.



Mit der Änderung passt Spanien seine Einreisebestimmungen an die seit dem 1. Februar geltenden Empfehlungen der Europäischen Union an. Diese hatte ihre Mitgliedsstaaten aufgefordert, Reisende aus anderen EU-Staaten gemäß dem 3G-Prinzip mit einem gültigen Impf- oder Genesungsnachweis, alternativ mit einem negativen Corona-Testergebnis einreisen zu lassen. Dabei können entweder höchstens 72 Stunden alte PCR-Tests oder maximal 24 Stunden alte Antigentests vorgelegt werden. Die Umsetzung der Empfehlung ist für die Länder nicht verpflichtend, neben Spanien hatte jedoch auch Italien bereits reagiert und zusätzliche Test- sowie Quarantänepflichten abgeschafft.Wer gegen das Coronavirus geimpft ist und den Nachweis als Einreiseberechtigung für Spanien nutzen möchte, sollte die begrenzte Gültigkeitsdauer beachten. Zertifikate ohne Auffrischungsimpfung werden nur noch 270 Tage nach Abschluss des Grundimpfschemas anerkannt, anschließend ist der Beleg eines Boosters nötig. Akzeptiert werden alle von der WHO oder der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zugelassenen Impfstoffe, die letzte nötige Dosis der Grundimmunisierung muss mindestens 14 Tage vor der Einreise verabreicht worden sein. Genesungszertifikate erkennt Spanien 180 Tage lang an.Spanien erholt sich derzeit allmählich von der durch die Omikron-Variante ausgelösten Pandemiewelle, die sich seit Ende 2021 im Land ausgebreitet hatte. Seit mehr als zwei Wochen sinken die Fallzahlen stetig und liegen mit Stand zum 2. Februar bei einem Wert von 1.376,3. Aus deutscher Sicht gilt Spanien als Corona-Hochrisikogebiet, für Reiserückkehrer ohne Impfung oder Genesung greift deshalb eine Quarantänepflicht in Deutschland.