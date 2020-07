Urlaub in Spanien: Neue Pflicht zur Online-Registrierung vor Einreise

München, 02.07.2020 | 08:55 | lvo

Wer Urlaub in Spanien machen will, muss sich seit dem 1. Juli vorab online registrieren. Wie das Auswärtige Amt mitteilt, muss auf der Website des Spain Travel Health-Portal ein Formular ausgefüllt werden. Dieses wird dann bei der Einreise vorgelegt.



Das Online-Formular auf dem Spain Travel Health Portal dient der Gesundheitskontrolle. Nach dem Ausfüllen wird ein QR-Code erzeugt, der bei der Einreise in das Urlaubsland vorgelegt werden muss. Die Vorlage kann über die kostenfreie zugehörige SpTH-App erfolgen. Übergangsweise soll es noch bis zum 31. Juli 2020 möglich sein, das notwendige Formular handschriftlich und in Papierform bei der Ankunft in Spanien auszufüllen. Fluggesellschaften, Reedereien und Reiseveranstalter sind verpflichtet, Reisende auf die Pflicht der Vorlage dieses Formulars bei Einreise hinweisen.Im äußersten Südwesten Spaniens gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Die Kanaren sollen eine eigene Inselairline erhalten. Vier kanarische Inseln gründen demnach eine Fluggesellschaft – Name und Startdatum sind jedoch noch nicht bekannt. Damit wollen sich die Inseln aus ihrer Abhängigkeit von Dritten retten. Bereits seit Längerem erfolgreich sind die kanaren-eigenen Fluggesellschaften Binter und Canarfly.