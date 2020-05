Deutsche dürfen ab 1. Juli wieder nach Spanien

München, 26.05.2020 | 09:19 | soe

Spanien heißt ab dem 1. Juli 2020 wieder internationale Touristen willkommen. Zu diesem Zeitpunkt sollen die Grenzen geöffnet und die Vorgabe einer 14-tägigen Quarantäne abgeschafft werden. Damit ist auch für Deutsche wieder ein Urlaub auf Mallorca oder auf dem spanischen Festland möglich.



Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte am 23. Mai in einer Rede an die Nation angekündigt, ab Juli wieder die Einreise internationaler Touristen nach Spanien zu erlauben. Damit entfällt auch gleichzeitig die Quarantänepflicht, welche erst am 15. Mai als Schutz vor weiteren Corona-Infektionen in Kraft getreten war. Derzeit sind Einreisen nach Spanien nur erlaubt, wenn dringende Gründe nachgewiesen werden können. Sánchez betonte, weder die Urlauber einem Risiko aussetzen noch ein solches durch sie ins Land holen zu wollen. Welche konkreten Maßnahmen dafür vorgesehen sind, gab er jedoch nicht bekannt.Zur völligen Normalität wird der Tourismus in Spanien jedoch nicht so rasch zurückkehren. So stellte die spanische Regierung in Aussicht, an den Stränden zugewiesene Abschnitte zu schaffen und auch zwischen Sonnenliegen ausreichend Abstand zur Pflicht zu machen. Je nach Nachfrage könnten außerdem zum Beispiel Zeitslots von mehreren Stunden den Zugang zum Strand limitieren.