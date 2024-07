Spanien: Wegen Portugiesische Galeere mehrere Strände in Katalonien gesperrt

München, 30.07.2024 | 15:32 | ksu

Reisende, die sich derzeit in Katalonien aufhalten oder in nächster Zeit in die spanische Region reisen, könnten vor gesperrten Badestränden stehen. Die Sperrung betrifft bisher die Strände Tamarit und Altafulla im gleichnamigen Altafulla. Grund für die Sicherheitsmaßnahme ist die Sichtung der giftigen Portugiesischen Galeere in den Gewässern der Region.



In Katalonien mussten mehrere Strände wegen der Portugiesischen Galeere vorübergehend gesperrt werden.



Sicherheitsmaßnahmen nach Sichtung in Spanien



Bereits in der Vergangenheit wurde das giftige Tier in den Gewässern Spaniens gesichtet. Zuletzt meldeten Behörden eine Sichtung im Juni 2019, nachdem sechs Personen in Benidorm gestochen und drei Strände zeitweilig geschlossen werden mussten. Da das quallenartige Tier oft in Kolonien mit teils über 1.000 Exemplaren lebt, müssen Behörden bereits bei der Sichtung eines einzelnen Tieres Sicherheitsmaßnahmen einleiten. Die Fangarme der Portugiesischen Galeere setzen bei Berührung ein Gift frei, das kleinere Fische und andere Meeresbewohner lähmt und tötet. Ein Stich kann bei Menschen mit einem allergischen Schock, Atemwegsbeschwerden und Herzversagen einhergehen. Vor allem bei Kindern, älteren Menschen und Personen mit Asthma oder Allergien sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. In Europa wurden infolgedessen mehrere Todesfälle verzeichnet.



Zunehmende Ausbreitung der Portugiesischen Galeere



Aufgrund der Überfischung von Fressfeinden und der Erwärmung der Meere verbreiten sich die quallenartigen Tiere zunehmend. Reisende, die ein Exemplar der Portugiesischen Galeere sichten, sollten umgehend die Rettungskräfte vor Ort informieren.

