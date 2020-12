Spanien prüft Änderungen an PCR-Test-Regeln

München, 09.12.2020 | 09:20 | soe

Spanien überdenkt die aktuellen Regelungen zum PCR-Test, der seit zwei Wochen bei der Einreise aus einem Corona-Risikogebiet gefordert wird. Nach einem Bericht der Nachrichten-Website El Indipendente äußerte sich die spanische Außenministerin Arancha González Laya zu Plänen, Einzelheiten der Testregelung anzupassen. Geprüft werden sollen das Mindestalter sowie die vorgeschriebenen Sprachen des Testergebnisses.



Auf einer Pressekonferenz am 7. Dezember gab die Ministerin bekannt, dass mehrere Einzelheiten der Testregelung derzeit auf mögliche Anpassungen untersucht werden. In der Kritik steht unter anderem die Vorgabe, dass auch Babys und Kleinkinder nicht von der Testpflicht befreit sind. Im Vergleich zu den meisten anderen Staaten, die oft erst ab einem Alter von sechs bis zehn Jahren einen negativen Test fordern, hat Spanien diesbezüglich eine deutlich strengere Richtlinie. Auch die erlaubten Sprachen, in denen das negative Testergebnis vorliegen muss, werden nach Aussage von González Laya derzeit geprüft. Momentan werden nur Ausfertigungen auf Englisch oder Spanisch anerkannt.Anlass der Äußerungen war die Frage eines Journalisten, der die Ministerin mit den Problemen spanischer Staatsbürger, die im Ausland leben, konfrontierte. Diese haben durch die aktuelle Regelung vermehrt Schwierigkeiten, die nötigen PCR-Testergebnisse für eine Heimreise über die Feiertage zu erhalten. Ob jedoch tatsächlich Anpassungen vorgenommen werden und diese auch rechtzeitig vor Weihnachten in Kraft treten können, machte die spanische Außenministerin nicht deutlich.Die Hoffnung, dass neben den PCR-Tests bald auch die leichter zu erhaltenden Antigen-Schnelltests anerkannt werden, konnte González Laya vorerst nicht stärken. Spanien wolle sich bei der Anerkennung der Testmethoden an einen Konsens mit den anderen Staaten der Europäischen Union halten, die bislang nur den PCR-Test als sicher genug erachten. Die Ministerin drückte jedoch ihre Zuversicht darüber aus, dass auch die Antigen-Schnelltests ihre Zuverlässigkeit weiterhin verbessern und somit in Zukunft für die Einreise ausreichen werden. Einen genauen Zeitpunkt dafür nannte sie nicht.