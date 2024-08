Sri Lanka: Visumfreie Einreise für 35 Länder ab Oktober 2024

München, 22.08.2024 | 14:50 | nmh

Ab dem 1. Oktober 2024 können Reisende aus 35 Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und die Schweiz, visumfrei nach Sri Lanka einreisen. Diese neue Regelung gilt zunächst für einen Zeitraum von sechs Monaten bis Ende März 2025 und ermöglicht es Touristinnen und Touristen, sich bis zu 30 Tage ohne Visum im Land aufzuhalten. Die neue Regelung vereinfacht die Einreise in das südasiatische Land erheblich und soll den Tourismus nach Sri Lanka weiter ankurbeln.



Ab Oktober 2024 können Reisende aus 35 Ländern visumfrei nach Sri Lanka einreisen.

Das Ministerkabinett Sri Lankas hat beschlossen, die Visumpflicht für Staatsangehörige aus 35 Ländern aufzuheben. Ab dem 1. Oktober 2024 können Reisende aus Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich sowie weiteren Staaten für bis zu 30 Tage visumfrei nach Sri Lanka einreisen. Die Regelung bleibt vorerst bis Ende März 2025 in Kraft und soll dazu beitragen, den internationalen Tourismus anzukurbeln, der nach den pandemiebedingten Einschränkungen wieder deutlich an Bedeutung gewinnt.In den vergangenen Jahren hatte Sri Lanka neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen, darunter eine Wirtschafts- und Schuldenkrise. Die Aufhebung der Visumpflicht soll das Land wieder für mehr Touristinnen und Touristen aus Europa und anderen Teilen der Welt zugänglich machen. Da das bisher aufwendige Visaprozedere nun entfällt, erwarten Reiseveranstalter nun einen deutlichen Anstieg der Nachfrage für Reisen nach Sri Lanka.Sri Lanka hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Reiseziel entwickelt. Es ist vor allem für seine spektakuläre Natur sowie seine kulturellen Sehenswürdigkeiten, darunter viele historische Tempel, bekannt. Mit der Einführung der visumfreien Einreise können Urlauberinnen und Urlauber einfacher und schneller die vielfältigen Angebote des Landes genießen.