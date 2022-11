St. Peter-Ording führt digitale Gästekarte ein

München, 04.11.2022 | 11:37 | cge

Im kommenden Jahr führt St. Peter-Ording die digitale Gästekarte ein. Urlauber und Urlauberinnen benötigen dann keine Papierkarte mehr, sondern können diese direkt auf ihrem Smartphone nutzen. Die neue digitale Gästekarte ist zudem mit einer App verbunden, die weitere Informationen zum Nordseeort bereithält.



Die digitale Gästekarte bekommen Urlauber und Urlauberinnen ab dem 11. Januar 2023 direkt nach ihrer Buchung per E-Mail zugeschickt. Es ist somit nicht mehr nötig, diese per Post zuzusenden oder persönlich auszuhändigen. Die Erleichterung für Gäste: Sie müssen künftig nicht mehr an ihre Papierkarte denken, die zudem mit der Zeit leidet und zerknittert, sondern tragen sie auf dem Smartphone immer bei sich.Bereits Ende Oktober ist mit 100 Ferienhäusern und Ferienwohnungen bereits eine Pilotphase gestartet. Die offizielle Einführung der digitalen Gästekarte ist dann für den 11. Januar 2023 vorgesehen. Die Digitalisierung soll nicht nur das Handling für die Urlauber und Urlauberinnen in St. Peter-Ording erleichtern, sondern auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.Die digitale Gästekarte ist zudem mit einer App verknüpft, die Urlaubern und Urlauberinnen weitere Informationen über St. Peter-Ording bereitstellt. So können sich die Gäste bereits vor der Anreise über Aktivitäten im Ort informieren. Die Gästekarte bietet Reisenden darüber hinaus einige Vorteile. Beispielsweise erhalten sie Vergünstigungen im Nordsee-Bernsteinmuseum und in der Dünen-Therme sowie Gratisfahrten mit dem Ortsbus. Die Höhe der Kurabgabe beläuft sich saisonabhängig auf einen bis drei Euro pro Tag. Mit der Entrichtung wird auch der touristische Standard gesichert.