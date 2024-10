Strände in Sydney wegen Ölverschmutzung gesperrt

München, 16.10.2024 | 14:17 | sei

Mehrere Strände in Sydney, darunter der bekannte Coogee Beach, sind aufgrund einer möglichen Ölverschmutzung gesperrt worden. Mysteriöse schwarze Kugeln unbekannter Herkunft wurden an den Stränden angespült, was die örtlichen Behörden zum Handeln veranlasste. Einheimische sowie Urlauberinnen und Urlauber sollten sich von den verschmutzten Stränden fernhalten.



In Sydney wurden mehrere Strände aufgrund angeschwemmter kugelförmiger Verschmutzungen gesperrt.



Untersuchungen laufen



Umweltbehörden haben Proben der Substanz entnommen und führen derzeit Tests durch, um die genaue Herkunft der Kugeln zu ermitteln. Der Verdacht auf eine Ölverschmutzung auf See steht im Raum. Die Aufräumarbeiten haben bereits begonnen, jedoch wurde die Öffentlichkeit dazu aufgefordert, die betroffenen Strände bis auf Weiteres zu meiden. Die Kugeln sollten darüber hinaus nicht berührt werden.



Touristische Strände betroffen



Die gesperrten Strände gehören zu den beliebtesten Touristenzielen Sydneys. Damit betrifft die Schließung auch viele Reisende, die aufgrund der aktuellen Untersuchungen den Zugang zur Küste vorerst nicht nutzen können. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Küstenabschnitte betroffen sind. Am Dienstag wurden am Coogee Beach in Sydney schwarze, kugelförmige Objekte entdeckt, die entlang des gesamten Strandes angeschwemmt wurden. Auch am nördlich gelegenen Strand Gordons Bay wurden ähnliche Kugeln gefunden. Die Behörden vermuten, dass es sich um sogenannte Teerballen handelt, die durch den Kontakt von Öl mit Wasser und Schmutz entstehen. Grund dafür könnte ein nahegelegenes Schiffsleck auf See sein.Umweltbehörden haben Proben der Substanz entnommen und führen derzeit Tests durch, um die genaue Herkunft der Kugeln zu ermitteln. Der Verdacht auf eine Ölverschmutzung auf See steht im Raum. Die Aufräumarbeiten haben bereits begonnen, jedoch wurde die Öffentlichkeit dazu aufgefordert, die betroffenen Strände bis auf Weiteres zu meiden. Die Kugeln sollten darüber hinaus nicht berührt werden.Die gesperrten Strände gehören zu den beliebtesten Touristenzielen Sydneys. Damit betrifft die Schließung auch viele Reisende, die aufgrund der aktuellen Untersuchungen den Zugang zur Küste vorerst nicht nutzen können. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Küstenabschnitte betroffen sind.

Weitere Nachrichten über Reisen

16.10.2024 Heftige Regenfälle in Sri Lanka: Einschränkungen für Reisende Ein Unwetter in Sri Lanka mit starken Regenfällen führt zu Anpassungen im Reisebetrieb. Touristinnen und Touristen sollten wachsam bleiben. Ein Unwetter in Sri Lanka mit starken Regenfällen führt zu Anpassungen im Reisebetrieb. Touristinnen und Touristen sollten wachsam bleiben.

16.10.2024 Längste Seebrücke an der Ostsee in Prerow eröffnet Im Ostseebad Prerow werden der neue Inselhafen und die 720 Meter lange Seebrücke feierlich eröffnet. Das Bauwerk soll Boote schützen und Reisende anziehen. Im Ostseebad Prerow werden der neue Inselhafen und die 720 Meter lange Seebrücke feierlich eröffnet. Das Bauwerk soll Boote schützen und Reisende anziehen.

16.10.2024 Bali plant striktere Visa-Regeln: Bis zu 20 Jahre Haft drohen Die indonesische Insel Bali verschärft die Strafen für Visa-Überziehungen: Touristinnen und Touristen drohen bei Überziehung bis zu 20 Jahre Gefängnis. Die indonesische Insel Bali verschärft die Strafen für Visa-Überziehungen: Touristinnen und Touristen drohen bei Überziehung bis zu 20 Jahre Gefängnis.

16.10.2024 EU plant digitalen Reisepass: Ab 2030 per Smartphone durch die Grenzkontrollen Die EU-Kommission will Reisen weiter vereinfachen: Ab 2030 soll eine digitale Version von Reisepässen auf dem Smartphone verfügbar sein. Die EU-Kommission will Reisen weiter vereinfachen: Ab 2030 soll eine digitale Version von Reisepässen auf dem Smartphone verfügbar sein.