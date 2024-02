Streik an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden

An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden findet seit gestern ein Warnstreik statt. Mehr als hundert Starts und Landungen fallen bis Montagabend aus. Die Gewerkschaft Verdi führt den Streik des Bodenpersonals an und fordert unter anderem mehr Geld. In diesem Jahr wurden die Mitteldeutschen Flughäfen bereits dreimal bestreikt.



An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden hat Verdi zum Streik aufgerufen.



Flugausfälle in Leipzig/Halle und Dresden



Ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG sagte dem Sender MDR Sachsen, dass mehr als 100 Starts und Landungen ausfallen werden. Der Streik trifft damit den Beginn der Winterferien und damit viele Urlaubsreisende. Fluggäste haben unter bestimmten Voraussetzungen



Mehr Geld für das Bodenpersonal



Seit den letzten Verhandlungen seien die Kürzungsforderungen der Arbeitgeber vom Tisch, berichtet die Leipziger Zeitung mit Verweis auf einen Gewerkschaftssprecher. Dennoch gilt die letzte Verhandlungsrunde als gescheitert, weil Kernforderungen von Verdi nicht erfüllt wurden. Neben höheren Löhnen fordert die Gewerkschaft einen Inflationsausgleich. Seit Sonntag, den 11. Februar, streikt das Bodenpersonal an den Flughäfen Leipzig und Dresden. Der Ausstand dauert bis Montag 23:59 Uhr. Reisende müssen sich auf Flugausfälle einstellen. Auch nach den offiziellen Streikzeiten kann es zu Einschränkungen im Flugbetrieb und Verspätungen kommen. Betroffene Fluggäste sollten sich an ihre Fluggesellschaft oder ihren Reiseveranstalter wenden.Ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG sagte dem Sender MDR Sachsen, dass mehr als 100 Starts und Landungen ausfallen werden. Der Streik trifft damit den Beginn der Winterferien und damit viele Urlaubsreisende. Fluggäste haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Entschädigung . Bei Pauschalreisen kümmert sich der Reiseveranstalter um eine Lösung.Seit den letzten Verhandlungen seien die Kürzungsforderungen der Arbeitgeber vom Tisch, berichtet die Leipziger Zeitung mit Verweis auf einen Gewerkschaftssprecher. Dennoch gilt die letzte Verhandlungsrunde als gescheitert, weil Kernforderungen von Verdi nicht erfüllt wurden. Neben höheren Löhnen fordert die Gewerkschaft einen Inflationsausgleich.

