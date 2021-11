Streik in Italien am 12. November

München, 08.11.2021 | 13:46 | lvo

Die Arbeitsniederlegungen in Italien gehen in eine neue Runde. Am kommenden Freitag, 12. November, müssen Reisende erneut mit Einschränkungen aufgrund der Streiks rechnen. Betroffen sind dieses Mal insbesondere die Flughäfen Roms sowie das Transportwesen in mehreren italienischen Regionen.



In Italien wird im November mehrfach gestreikt.

Wie aus den aktuellsten Meldungen des Streikportals der italienischen Regierung, Scioperi, hervorgeht, kommt es an den römischen Airports Ciampino und Fiumicino zu vierstündigen Ausständen. Am 12. November wird zwischen 10 und 14 Uhr gestreikt. Während dieser Zeit ist mit längeren Wartezeiten an den Flughäfen sowie mit Flugverspätungen oder Annullierungen zu rechnen. Wie das bereits bei vergangenen Ausständen der Fall war, sind auch vor und nach der offiziell anberaumten Streikzeit weiterhin Einschränkungen zu erwarten. Flugreisenden wird empfohlen, sich bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter über den Status ihrer Verbindung zu informieren.Neben der Arbeitsniederlegung im Flugsektor wird in einigen Teilen Italiens am gleichen Tag auch das Transportwesen bestreikt. So sind Ausstände im öffentlichen Personennahverkehr in der Region Umbrien und im Gebiet der Stadt Neapel geplant. Dabei ist der Streik der Verkehrsgesellschaft Busitalia im Norden Umbriens für 24 Stunden anberaumt. In Neapel finden die Arbeitskämpfe zwischen 18 und 22 Uhr am kommenden Freitag statt.Bereits seit Monaten kommt es in Italien immer wieder zu Streiks im Reisesektor, die auch Auswirkungen auf Urlauber haben. Zunächst betrafen die Ausstände häufig die Einführung des grünen Passes in vielen Sektoren des Lebens. Der Pass ist ähnlich dem digitalen COVID-Zertifikat ein Dokument, mit dem eine Impfung gegen das Coronavirus, eine Genesung oder eine Negativ-Testung nachgewiesen wird. Zudem werden unter anderem Arbeitssicherheit, die Ausweitung unbefristeter Arbeitsverträge, Arbeitszeiten, universelles Einkommen und Renten als Streikgründe angeführt. Zu weiteren Streiks wurde bereits durch verschiedene Gewerkschaften aufgerufen. So müssen sich Reisende in Italien auch vom 13. bis zum 15. November sowie am 19., 22. und 23. November auf regionale Ausstände im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Der nächste Termin für Arbeitsniederlegungen im Flugsektor ist der 26. November. An diesem Tag sind Streiks an den Airports von Mailand für 24 Stunden sowie in Ancona für vier Stunden geplant.