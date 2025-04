Mallorca: Unwetter mit Hagel und Windhose trifft die Insel

In Sóller und Umgebung ging am Morgen ein starker Hagelschauer nieder. Straßen waren von einer weißen Decke aus Hagel bedeckt, sogar Räumfahrzeuge kamen zum Einsatz. In Palma sorgte sintflutartiger Regen für überflutete Straßen, in der Bucht bildete sich eine gut sichtbare Wasserhose. Auch von Blitz und Donner wurde mehrfach berichtet. Zeitgleich meldeten Regionen wie Sa Coma und Cala Millor strahlenden Sonnenschein – das Wetter auf Mallorca war lokal sehr unterschiedlich.

Wie geht es weiter?

Für den Süden und Südwesten Mallorcas galt die Wetterwarnung zunächst bis 12 Uhr, im übrigen Inselgebiet bis 20 Uhr. Auch auf Ibiza und Menorca wurde die Warnstufe Gelb ausgerufen. Laut Aemet bleibt das Wetter wechselhaft: Am Donnerstag wird es voraussichtlich kühler und böig, aber etwas stabiler. Pünktlich zum Osterwochenende soll es am Freitag wieder sonniger werden. Neue Schauer sind dennoch ab Samstag möglich.

Was bedeutet das für Reisende auf Mallorca?

Urlauberinnen und Urlauber auf Mallorca sollten ihre Tagesplanung flexibel halten. Besonders bei Ausflügen mit dem Mietwagen oder geplanten Outdoor-Aktivitäten empfiehlt es sich, das Wetter stündlich zu prüfen. In betroffenen Regionen kann es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte auf Indoor-Aktivitäten ausweichen oder sich an die Hinweise des Hotels oder der Reiseleitung halten. Gute Tipps für nasse Urlaubstage auf Mallorca gibt es hier.