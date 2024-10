Stromausfall auf Kuba: Rat für Reisende

München, 22.10.2024 | 13:13 | sei

Der am vergangenen Freitag aufgetretene landesweite Stromausfall in Kuba dauert weiterhin an. In vielen touristischen Regionen sind Hotels jedoch gut vorbereitet und verfügen über Notstromgeneratoren, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Reisende sollten sich dennoch auf kleinere Unannehmlichkeiten einstellen.



Im Urlaubsparadies Kuba herrscht seit vergangenem Freitag ein landesweiter Stromausfall.

Die Stromversorgung auf Kuba hat sich nach dem großflächigen Ausfall allmählich stabilisiert. Speziell in der Hauptstadt Havanna ist für 90 % der Bevölkerung der Strom wiederhergestellt. Auch in touristischen Regionen wie Varadero und Cayo Santa Maria funktioniert die Stromversorgung nahezu uneingeschränkt. Im Osten des Landes bleiben jedoch weiterhin Einschränkungen bestehen. Obwohl viele Hotels über Notstromgeneratoren verfügen, ist mit gelegentlichen Ausfällen bei der Warmwasserversorgung und dem Internetzugang zu rechnen. Auch der öffentliche Verkehr ist weiterhin beeinträchtigt, der Flugverkehr läuft jedoch stabil. Reisende sollten ihre Pläne entsprechend anpassen und sich weiter über die aktuelle Lage informieren.Die meisten Hotels in touristischen Gebieten auf Kuba sind mit Notstromgeneratoren ausgestattet, sodass wichtige Einrichtungen wie Klimaanlagen, Licht und Kühlsysteme auch bei Stromausfällen generell funktionieren. In einigen Fällen kann es dennoch zu Einschränkungen kommen, so gibt es aktuell in manchen Unterkünften zeitweise keine Warmwasserversorgung und Ausfälle des Internetzugangs. Urlauberinnen und Urlauber sollten sich im Hotel über die Notfallpläne informieren, um vorbereitet zu sein. Die Flughäfen in Kuba verfügen über eine zuverlässige Notstromversorgung, der Flugverkehr funktioniert daher ohne größere Probleme.Der öffentliche Nahverkehr ist durch den Stromausfall stark beeinträchtigt, was zu Verzögerungen führt. Für geplante Tagesausflüge oder Transfers sollten Reisende ausreichend Zeit einplanen und mit dem Veranstalter Rücksprache halten, ob die Unternehmungen stattfinden können. Es ist ratsam, mobile Geräte und Notfallausrüstung wie Taschenlampen regelmäßig zu laden, wenn Strom verfügbar ist. Reisende, die einen Aufenthalt auf Kuba geplant haben, sollten vorab die Situation im Auge behalten und sich bei ihrem Reiseveranstalter über mögliche Anpassungen informieren. Kubas Energieminister Vicente de la O Levy kündigte am Sonntag an, dass die meisten Landesteile bis zum Montagabend wieder mit Strom versorgt sein sollen, am Dienstag sei dann mit der vollständigen Wiederherstellung der Stromversorgung zu rechnen.Zusätzlich zu den Problemen in der Energieversorgung mussten Einheimische und Reisende am Sonntagabend auch mit Unwettern zurechtkommen. Hurrikan „Oscar“ traf in der Provinz Guantanamo auf Land und brachte heftigen Niederschlag sowie starken Wind mit sich. Dies führte zu einem bis zu zwei Meter hohen Wellengang an der Küste und in einigen niedrig gelegenen Gebieten zu mäßigen Überschwemmungen, zudem wurden Häuser beschädigt. Im weiteren Verlauf schwächte sich „Oscar“ jedoch ab und zog als Tropensturm weiter in den östlichen Teil der Insel. Die Hurrikan-Saison in der Karibik dauert noch bis Ende Oktober.