Sturmtief "Konrad" nimmt Kurs auf Mallorca: Regen, Sturm und kühle Temperaturen erwartet

München, 12.03.2025 | 11:44 | sei

Mallorca steht erneut vor ungemütlichem Wetter: Sturmtief „Konrad“ erreicht die Insel am Donnerstagnachmittag, 13. März, und bringt starken Regen, stürmische Winde und einen Temperatursturz. Besonders am Freitagvormittag könnte es kräftige Niederschläge geben, während der Wind aus südwestlicher Richtung auffrischt. Auch der Flugverkehr könnte betroffen sein – zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag sind mögliche Verzögerungen nicht auszuschließen.





Sturmtief „Konrad“ erreicht Mallorca am Donnerstagnachmittag und sorgt erneut für unbeständiges Wetter. Laut Prognosen des spanischen Wetterdienstes Aemet ziehen bereits am Vormittag Wolken auf, bevor es am Nachmittag zu ersten Niederschlägen kommt. Die Temperaturen bleiben zunächst stabil, während der Wind aus Südwest zunehmend an Stärke gewinnt.Besonders am Freitagvormittag könnte es laut Aemet anhaltende und teils kräftige Regenfälle geben. Die Wetterdienste prognostizieren eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von nahezu 100 Prozent. Stürmische Böen aus westlicher Richtung könnten zudem für schwierige Bedingungen sorgen. Am Nachmittag beruhigt sich die Wetterlage leicht, doch auch am Wochenende bleibt es wechselhaft.Für Reisende könnte „Konrad“ spürbare Auswirkungen haben: Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, ist eine Anpassung der Flugankünfte und -abflüge in Palma möglich. Zwar gibt es bislang keine offiziellen Unwetterwarnungen, doch Verzögerungen sind nicht ausgeschlossen. Urlauberinnen und Urlauber sollten sich zudem auf kühleres Wetter einstellen, denn am Samstag sinken die Temperaturen auf unter 15 Grad.