Südafrika: Keine Einreise mit verlängertem Kinderreisepass

München, 26.10.2022 | 09:25 | soe

Nach Südafrika reisende Familien sollten einen genauen Blick auf ihre Reisedokumente werfen. Wie das Auswärtige Amt warnt, gab es in jüngster Zeit vermehrt Probleme mit verlängerten oder aktualisierten Kinderreisepässen. Diese erkennt der Staat am Kap der Guten Hoffnung nicht an, nur neu ausgestellte Dokumente ohne nachträgliche Änderungen sind erlaubt.



Nach Südafrika reisende Familien sollten nur nicht verlängerte oder aktualisierte Kinderreisepässe mitführen.



Verlängerung von Kinderreisepässen



Reisepässe von Kindern stellen insoweit eine Besonderheit dar, als sich die Besitzer und Besitzerinnen in kurzer Zeit optisch sehr stark verändern können. So kann die Körpergröße schon wenige Monate nach Ausstellungsdatum nicht mehr stimmen, auch die Gesichtszüge sind stärkeren Veränderungen als bei Erwachsenen unterworfen und weichen manchmal rasch vom Passfoto ab. Deshalb ist es möglich, Kinderreisepässe innerhalb ihres Gültigkeitszeitraumes zu verlängern oder beispielsweise durch ein neues Lichtbild zu aktualisieren. Zwar sind auch diese Anpassungen kostenpflichtig, allerdings günstiger als die Beantragung eines neuen Ausweisdokuments. Wer den Kinderreisepass allerdings für eine Reise nach Südafrika nutzen möchte, sollte sicherheitshalber auf die Ausstellung eines neuen Passes setzen.



Einreisebestimmungen für Südafrika



