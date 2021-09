Südafrika lockert Corona-Maßnahmen

München, 14.09.2021 | 09:55 | cge

Südafrika hat einige Corona-Maßnahmen gelockert. Zum 13. September 2021 wurde unter anderem die nächtliche Ausgangssperre auf 23 bis 4 Uhr verkürzt. Zudem müssen Einrichtungen wie Restaurants und Bars erst um 22 Uhr schließen.



Südafrika lockert einige Corona-Maßnahmen.

Aufgrund sinkender Corona-Infektionszahlen ging Südafrika zum 13. September 2021 von Corona-Alarmstufe 3 in Alarmstufe 2 über, die Menschen im Land erhalten somit einige Erleichterungen im täglichen Leben. Die nächtliche Ausgangssperre wurde um eine Stunde nach hinten verschoben, auch Freizeitangebote können nun länger wahrgenommen werden. Einrichtungen wie Theater, Kinos, Museen und Galerien haben künftig bis 22 Uhr für Besucher geöffnet. Auch Restaurants und Bars dürfen bis zu dieser Zeit Gäste bewirten. Außerdem können die Menschen in Südafrika Sportstätten wie öffentliche Schwimmbäder und Fitnessstudios sowie Strände ebenfalls bis 22 Uhr besuchen.Auch hinsichtlich der Zusammenkünfte gehen mit dem Übergang in Stufe 2 Anpassungen einher. Durften sich bisher nur 50 Menschen in Innenbereichen und 100 Personen in Außenanlagen zusammenfinden, liegt die Höchstzahl im Inneren nun bei 250 Personen, draußen bei 500 Teilnehmern für Veranstaltungen. Der Abstand von 1,5 Metern muss auch weiterhin gewahrt werden. Alkohol durfte bisher nur von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr verkauft werden, nun ist der Vertrieb auch an Freitagen erlaubt. An öffentlichen Plätzen ist der Alkoholkonsum wieder gestattet.Die Einreise nach Südafrika ist derzeit möglich, es bestehen jedoch einige coronabedingte Bestimmungen. Ausgefüllt werden muss von allen Einreisenden ein Gesundheitsfragebogen. Zudem müssen Reisende über fünf Jahre bei der Ankunft ein negatives COVID-19-Testergebnis vorweisen, das maximal 72 Stunden alt sein darf. Wer dieses nicht vorlegen kann, muss bei Ankunft einen Antigen-Test auf eigene Kosten durchführen lassen. Fällt dieser positiv aus, folgt eine zehntägige Quarantäne. Laut Angaben des Auswärtigen Amtes wird von Reisenden außerdem erwartet, dass die App COVID Alert South Africa auf dem Smartphone installiert wird und eine Reisekrankenversicherung vorhanden ist. Weiterhin sollten Reisende einen Unterkunftsnachweis mitsamt Anschrift vorlegen.