Südafrika: Lockerung der Corona-Maßnahmen dank sinkender Fallzahlen

München, 27.07.2021

Südafrika hat einige der strengen Corona-Beschränkungen gelockert, nachdem die Infektionszahlen wieder sinken. Seit dieser Woche herrscht in dem Land nur noch Alarmzustand auf Level 3 eines fünfstufigen Systems, wodurch sich die nächtliche Ausgangssperre auf die Zeit von 22 bis 4 Uhr verkürzt. Zudem werden die Regeln für Inlandsreisen gelockert und das generelle Alkoholverkaufsverbot aufgehoben.



Wie Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa am 25. Juli in einer Rede an die Nation verkündete, sei der Höhepunkt der dritten Pandemiewelle in dem Staat überwunden. Die Corona-Infektionszahlen sinken signifikant, besonders in der zuvor am stärksten betroffenen Provinz Gauteng entspannt sich die Lage. Aus diesem Grund wurde mit sofortiger Wirkung das Alarmlevel auf Stufe 3 von 5 gesenkt. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen bleiben damit zwar bestehen, gelten aber nur noch zwischen 22 und 4 Uhr und damit eine Stunde weniger. Von Montag bis Donnerstag ist der Verkauf alkoholischer Getränke in Geschäften sowie deren Ausschank in Lokalen wieder gestattet, zuvor galt ein striktes Alkoholverkaufsverbot. Auch die Schulen im Land sollen wieder komplett öffnen.Im Zuge der Lockerungen ist es den Menschen in Südafrika nun wieder erlaubt, Reisen zu Freizeitzwecken zwischen den Provinzen zu unternehmen. Bis zum vergangenen Sonntag war die Ein- und Ausreise in den besonders betroffenen Regionen verboten beziehungsweise nur in dringenden Ausnahmefällen gestattet. Für Versammlungen in Innen- sowie Außenbereichen gelten nach wie vor Beschränkungen. Zu religiösen und sozialen Zusammenkünften dürfen sich in geschlossenen Räumen bis zu 50 Personen versammeln, unter freiem Himmel maximal 100 Menschen.Zwar hat sich die Zahl der täglichen Neuansteckungen in Südafrika insgesamt deutlich reduziert, in einigen Regionen ist die Lage jedoch weiterhin angespannt. Von gänzlicher Entwarnung könne daher laut Aussage der Behörden noch keine Rede sein, unter anderem bleibt die Maskenpflicht weiterhin in Kraft. Zudem soll die Impfkampagne in Südafrika beschleunigt werden, nach Informationen der Tagesschau wird ab September auch jungen Menschen ab 18 Jahren ein Impfangebot unterbreitet.