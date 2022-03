Südafrika lockert Einreise für Geimpfte

München, 23.03.2022 | 17:23 | soe

Südafrika hat die Einreiseregeln für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen gelockert. Sie müssen von nun an keinen zusätzlichen PCR-Test mehr vorlegen, stattdessen ist die Einreise unter Vorlage des Impfnachweises erlaubt. Für Ungeimpfte sowie Genesene bleibt die Testpflicht jedoch weiterhin bestehen.



Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für Südafrika mitteilt, ist ab sofort von Reisenden ab fünf Jahren entweder der Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung oder über einen negativen PCR-Test zu erbringen, der bei Reiseantritt maximal 72 Stunden alt ist. Als vollständige Impfung zählt der Erhalt zweier Impfdosen, eine Booster-Impfung wird nicht vorausgesetzt. Für Genesene gibt es keine Ausnahmen von der Testpflicht. Darüber hinaus müssen alle Reisenden einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen, eine Reisekrankenversicherung nachweisen und die App „COVID Aller South Africa“ auf ihrem Smartphone installieren. Wer ungeimpft einreist, bekommt in Südafrika eine Impfung angeboten.Auch die inländischen Maßnahmen in Südafrika wurden mit Wirkung zum 23. März gelockert. Nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda besteht im Freien keine Maskenpflicht mehr, in öffentlich zugänglichen Innenräumen muss der Mund-Nase-Schutz aber weiterhin von Personen ab sechs Jahren getragen werden. Events, zu denen kein Impfnachweis oder aktueller Corona-Test als Zugangsvoraussetzung erforderlich ist, dürfen nur mit höchstens 50 Prozent der Kapazität des Veranstaltungsortes ausgelastet sein. Maximal sind dabei 1.000 Teilnehmende in Innenbereichen und 2.000 Personen unter freiem Himmel zulässig. Für Hotels ist nach wie vor eine Auslastung von 100 Prozent der Räumlichkeiten gestattet.Südafrika hat sich von der vierten Pandemiewelle erholt, die Mitte Dezember 2021 ihren Höhepunkt erreichte. Seither sanken die Infektionszahlen kontinuierlich und stabilisierten sich ab Anfang März 2021 auf einem sehr niedrigen Niveau. Mit Stand zum 23. März verzeichnet das Land am Kap der Guten Hoffnung eine Sieben-Tage-Inzidenz von 14,8.