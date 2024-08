Nationalparks in Südafrika können kostenlos besucht werden

München, 22.08.2024 | 13:26 | spi

Vom 9. bis 15. September 2024 findet in Südafrika die diesjährige Nationalparkwoche statt. Reisende können in diesem Zeitraum kostenlos zahlreiche Naturparks in Südafrika besuchen. Darunter ist auch der berühmte Kruger Nationalpark. Die Naturschutzbehörde SANParks startet die Woche mit einer feierlichen Eröffnung im Marakele Nationalpark.



Im September 2024 können viele Nationalparks in Südafrika kostenlos besucht werden.



Aktivitäten und Unterkünfte bleiben kostenpflichtig



Während der Nationalparkwoche ist nur der Eintritt frei, touristische Aktivitäten und Unterkünfte sind weiterhin kostenpflichtig. Einige Nationalparks sind auch nicht während der gesamten Woche kostenlos zugänglich. Eine Übersicht über alle teilnehmenden Nationalparks und die Termine, an denen der Eintritt frei ist, finden Reisende hier.



Visafreier Urlaub in Südafrika mit einem Direktflug



Reisende aus Deutschland fliegen von Frankfurt und München direkt nach Johannesburg oder Kapstadt in Südafrika. Die Flüge werden mehrmals wöchentlich von verschiedenen Fluggesellschaften angeboten und dauern zwischen zehn und zwölf Stunden. Auch von Amsterdam, Wien und Zürich gibt es Direktverbindungen nach Südafrika. Für touristische Kurzaufenthalte von bis zu 90 Tagen benötigen deutsche Staatsangehörige lediglich einen gültigen Reisepass. Ein Visum ist nicht erforderlich. Reisende können zwischen dem 9. und 15. September kostenlos Nationalparks in Südafrika besuchen. Insgesamt 19 Nationalparks nehmen an dem jährlich stattfindenden Event teil. Zu den sehenswertesten Naturgebieten gehören der Kruger Nationalpark, der Golden Gate Highlands Nationalpark und der Tafelberg Nationalpark.Während der Nationalparkwoche ist nur der Eintritt frei, touristische Aktivitäten und Unterkünfte sind weiterhin kostenpflichtig. Einige Nationalparks sind auch nicht während der gesamten Woche kostenlos zugänglich. Eine Übersicht über alle teilnehmenden Nationalparks und die Termine, an denen der Eintritt frei ist, finden ReisendeReisende aus Deutschland fliegen von Frankfurt und München direkt nach Johannesburg oder Kapstadt in Südafrika. Die Flüge werden mehrmals wöchentlich von verschiedenen Fluggesellschaften angeboten und dauern zwischen zehn und zwölf Stunden. Auch von Amsterdam, Wien und Zürich gibt es. Für touristische Kurzaufenthalte von bis zu 90 Tagen benötigen deutsche Staatsangehörige lediglich einen gültigen Reisepass. Ein Visum ist nicht erforderlich.

Weitere Nachrichten über Reisen

22.08.2024 Sri Lanka: Visumfreie Einreise für 35 Länder ab Oktober 2024 Ab dem 1. Oktober 2024 können Reisende aus 35 Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und die Schweiz, visumfrei nach Sri Lanka einreisen. Die neue Regelung gilt vorerst für sechs Monate. Ab dem 1. Oktober 2024 können Reisende aus 35 Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und die Schweiz, visumfrei nach Sri Lanka einreisen. Die neue Regelung gilt vorerst für sechs Monate.

19.08.2024 Sansibar: Pflichtversicherung für Reisende ab 1. Oktober 2024 Reisende nach Sansibar müssen künftig eine Reiseversicherung eines bestimmten Anbieters abschließen. Diese kostet rund 40 Euro pro Person und deckt verschiedene Leistungen ab. Reisende nach Sansibar müssen künftig eine Reiseversicherung eines bestimmten Anbieters abschließen. Diese kostet rund 40 Euro pro Person und deckt verschiedene Leistungen ab.

16.08.2024 Kuba: eVisum ersetzt bei Einreise Touristenkarte Ab Mai 2024 modernisiert Kuba seine Einreisemodalitäten. An die Stelle der bisherigen Touristenkarte soll ein flexibles eVisum treten. Ab Mai 2024 modernisiert Kuba seine Einreisemodalitäten. An die Stelle der bisherigen Touristenkarte soll ein flexibles eVisum treten.

15.08.2024 Mallorca: Starker Regen bringt Abkühlung In der Nacht zum Mittwoch, den 14. August, sagt der Wetterdienst Aemet starke Regenfälle voraus. Auf der gesamten Insel gilt bis zum nächsten Abend die Warnstufe Orange. In der Nacht zum Mittwoch, den 14. August, sagt der Wetterdienst Aemet starke Regenfälle voraus. Auf der gesamten Insel gilt bis zum nächsten Abend die Warnstufe Orange.