Sundair fliegt von Hannover nach Beirut

München, 29.04.2021 | 12:11 | soe

Sundair legt eine weitere Direktverbindung von Deutschland in den Libanon auf. Nachdem dessen Hauptstadt Beirut bereits ab den Flughäfen Berlin und Düsseldorf direkt von der deutschen Airline angesteuert wird, kommt ab Juli 2021 eine Route von Hannover hinzu. Der Erstflug vom Hannoveraner Airport ist Mitte Juli anberaumt, ab dann wird es eine wöchentliche Rotation geben.



Sundair bietet ab Mitte Juli neue Reisemöglichkeiten von Hannover nach Beirut an.

Vom 14. Juli an können Passagiere ab Hannover mit Sundair nonstop nach Beirut reisen. Die Route wird dann immer mittwochs bedient und soll vor allem Kunden ansprechen, die im Libanon Freunde und Familie besuchen möchten. Die Abflugzeit in Hannover ist auf 6 Uhr morgens angesetzt, nach einer Flugzeit von etwa vier Stunden erreichen Fluggäste Beirut um 11 Uhr. In die Gegenrichtung heben die Maschinen von Sundair bereits um 1:20 Uhr ab und setzen planmäßig nach vier Stunden und 35 Minuten um 4:55 Uhr in Niedersachsen auf. Alle Angaben sind jeweils in Ortszeit.Die schon bisher angebotenen Direktflüge von Berlin-Brandenburg und Düsseldorf nach Beirut verbleiben auch weiterhin im Flugplan von Sundair. Außerdem bietet die Airline im kommenden Sommer zahlreiche Ferienziele ab dem Berliner Flughafen an, darunter Antalya in der Türkei, die Kanareninseln Fuerteventura, Lanzarote und Gran Canaria sowie die griechischen Inseln Kos, Rhodos und Kreta. Ab Hamburg können Urlauber mit Sundair nach Antalya und Heraklion auf Kreta fliegen.Indes hat Sundair ihre Restrukturierung sechs Monate nach deren Beginn erfolgreich beendet. Wie die Fluggesellschaft mitteilt, hat das Amtsgericht Stralsund das Eigenverwaltungsverfahren offiziell aufgehoben. Im Oktober 2020 hatte sich die Airline unter einen Schutzschirm begeben und finanziell sowie operativ neu aufgestellt, um die Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden. Der Flugbetrieb wurde dabei aufrechterhalten.