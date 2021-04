Tahiti öffnet Grenzen für europäische Urlauber nicht

München, 19.04.2021 | 09:25 | cge

Ab dem 1. Mai 2021 sollte Urlaub in der Südsee wieder möglich sein, denn Tahiti und andere zu Französisch-Polynesien gehörende Inseln wollten ihre Grenzen für internationale Reisende wieder öffnen. Doch die Inseln im Südpazifik änderten ihre Pläne und lassen nun auch weiterhin keine Europäer ins Land. Dies berichtet Reise vor 9.



Tahiti öffnet seine Grenzen nicht für europäische Urlauber.

Aus Furcht vor einer Eintragung des Coronavirus aus stark betroffenen Staaten wurden die bevorstehenden Grenzöffnungen stark eingeschränkt. Europäer dürfen aufgrund hoher Infektionszahlen nicht nach Französisch-Polynesien einreisen. Nur Personen, die aus Staaten mit einem niedrigen Risiko kommen, ist die Reise auf die Südseeinseln erlaubt. Zu diesen gehören derzeit lediglich die USA. Hinsichtlich der Einreisebestimmungen wird hierbei zwischen Geimpften beziehungsweise Genesenen und US-Amerikanern ohne Impfung oder Antikörper unterschieden. Wer weder geimpft ist, noch eine Corona-Erkrankung überstanden hat, muss sich nach Ankunft in eine zehntätige Quarantäne begeben. Weiterhin werden von allen Personen sowohl negative PCR-Tests vor Abflug verlangt als auch Antigen-Tests bei der Ankunft auf Tahiti durchgeführt.Die Einreise nach Französisch-Polynesien ist Personen aus anderen Staaten derzeit nur mit wenigen Ausnahmen gestattet. Einreisen dürfen lediglich Menschen, die einen zwingenden Grund nachweisen können. Darunter zählen familiäre, berufliche oder gesundheitliche Zwecke. Ankömmlinge müssen sich an ein strenges Einreiseprotokoll halten, das unter anderem eine zehntägige Quarantäne vorsieht.Die 118 Inseln im Südpazifik gehören zum französischen Staatsgebiet und werden durch das Robert Koch-Institut derzeit ebenso wie Kontinentalfrankreich und aller Überseegebiete als Hochinzidenzgebiet ausgewiesen. Durch das Auswärtige Amt besteht eine Reisewarnung. In den vergangenen Wochen lagen die Neuinfektionszahlen auf Tahiti bei einer Inzidenz von weniger als 20 auf 100.000 Einwohner. Trotzdem bleiben strenge Beschränkungen für die Menschen beispielsweise auf Tahiti und Moorea bestehen. Von 22 Uhr bis 4 Uhr besteht eine Ausgangssperre. An stark besuchten Plätzen und im öffentlichen Personenverkehr muss eine Maske getragen werden und Versammlungen sind im öffentlichen Raum auf 15 Personen beschränkt.