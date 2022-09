Taiwan lockert Corona-Regeln für die Einreise

München, 30.09.2022 | 10:43 | twi

Die Regierung Taiwans lockert die coronabedingten Einreiseregeln zum 13. Oktober. Ab diesem Tag soll die Quarantänepflicht für Reisende enden und durch ein Selbstmonitoring ersetzt werden. Zudem wird die wöchentliche Obergrenze für ankommende Reisende erhöht.



Mit der neuen Regelung möchte Taiwan die lokale Wirtschaft nach der Pandemie stärken. Ab Mitte Oktober müssen sich Reisende daher nicht länger nach der Einreise in Quarantäne begeben. Dennoch sollen sie sich noch sieben Tage lang selbst testen und weitestgehend isolieren, sie dürfen ihre Unterkunft jedoch auch in diesen Tagen verlassen, solange sie überall einen Mund-Nase-Schutz tragen und Abstand zu anderen Menschen halten. Bereits am 12. September hatte die Regierung die Visumspflicht bei der Einreise abgeschafft, sodass sich deutsche Staatsangehörige für bis zu 90 Tage ohne Visum zu touristischen Zwecken in Taiwan aufhalten dürfen. Für die Einreise werden nur noch ein Reisepass sowie ein Rück- oder Weiterflugticket benötigt.Seit dem 29. September müssen Reisende zudem keinen Speicheltest mehr bei der Ankunft am Flughafen in Taiwan absolvieren. Auch die Obergrenze für wöchentliche Einreisen wurde von 50.000 auf 60.000 erhöht, bevor sie am 13. Oktober auf 150.000 steigt. Bis inklusive 12. Oktober gilt für alle Einreisenden eine verpflichtende dreitägige Quarantäne in einer Privatwohnung oder einem staatlich zertifizierten Hotel, an die sich eine viertägige Phase des Selbstmonitorings mit regelmäßigem Testen anschließt. Dafür erhalten Reisende am Flughafen je vier Antigen-Schnelltests. In öffentlichen Innenräumen sowie überall, wo im Freien kein Abstand von einem Meter eingehalten werden kann, muss eine Maske getragen werden. Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten für Waldgebiete, das Gebirge sowie Strände. Einige Freizeiteinrichtungen dürfen derzeit nur mit einem Nachweis über eine Impfung gegen COVID-19 betreten werden.Bis Anfang des Jahres verfolgte Taiwan eine strenge Null-COVID-Politik, mit Aufkommen der Omikron-Variante verbreitete sich die Krankheit jedoch auch im Inselstaat. Derzeit wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1.195,1 angegeben. Von den knapp 23,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern Taiwans sind momentan 85,2 Prozent vollständig gegen das Coronavirus geimpft, 82,5 Prozent haben zudem bereits eine Booster-Impfung erhalten.