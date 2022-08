Tansania: Kilimandscharo hat jetzt schnelles Internet

München, 23.08.2022 | 10:51 | rpr

Urlaubsgrüße direkt über die sozialen Medien teilen: Auf dem Kilimandscharo ist das künftig kein Problem mehr. Laut einem Bericht der Faz wurde auf Tansanias höchstem Bergmassiv der Startschuss für schnelles Breitband-Internet gelegt. Aktuell ist dieses auf 3.720 Metern über dem Meeresspiegel verfügbar, bis Ende des Jahres soll Surfen auch auf dem Gipfel möglich werden.



In der vergangenen Woche gab Tansanias Minister für Telekommunikation, Nape Nnauye, bei den Horombo-Hütten den Start des Projekts bekannt. Diese liegen auf 3.720 Metern Höhe und dienen als Zwischenlager auf dem Weg zum Gipfel. Hier haben Bergsteigerinnen und Bergsteiger künftig die Möglichkeit, mit Hilfe von schnellem Breitband-Internet beispielsweise soziale Dienste wie Instagram, Twitter und Whats App zu nutzen. Umgesetzt wurde das Projekt von der staatlichen Tanzania Telecommunications Corporation, kurz TTCL. Bis Ende des Jahres soll auch auf dem Gipfel des Bergmassivs auf 5.895 Metern Breitbandnetz für die Nutzung mobiler Daten eingerichtet sein.Mit Breitband-Internet oberhalb der Schneegrenze hofft die tansanische Regierung auf einen Aufschwung des internationalen Tourismus. Der Kilimandscharo gilt als eine der Hauptsehenswürdigkeiten des Landes – mit schnellem Internet wird es Bergsteigern und Bergsteigerinnen künftig ermöglicht, ihre Urlaubsschnappschüsse direkt in den sozialen Medien zu teilen oder per Direktnachrichten zu versenden. Darüber hinaus steht sowohl die erhöhte Sicherheit für Wandernde als auch für Bergführende und Trägerinnen und Träger im Fokus der Internet-Bereitstellung.Der Kilimandscharo erstreckt sich im Nordosten Tansanias an der Grenze zu Kenia. Dabei handelt es sich um ein gigantisches Bergmassiv, dessen Gipfel Kibo auf 5.895 Metern der höchste Afrikas ist. Damit zählt er zu den „Seven Summits“ – die jeweils höchsten Berge der Kontinente. Jährlich zieht es rund 35.000 Besucherinnen und Besucher für eine mehrtätige Besteigung an den Kilimandscharo, Ausgangspunkt hierfür ist die am Fuße des Massivs liegende Stadt Arusha mit dem Kilimanjaro International Airport.