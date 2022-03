Tansania: PCR-Test für Geimpfte abgeschafft

München, 23.03.2022 | 09:23 | rpr

Tansania hat die Einreisebestimmungen für Urlauberinnen und Urlauber erleichtert. Nach Informationen der aktualisierten Reisehinweise des Auswärtigen Amtes müssen vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte ab sofort keinen PCR-Test bei Einreise vorweisen. Ungeimpfte und nicht vollständig Geimpfte unterliegen weiterhin den Testregularien.



Tansania hat die PCR-Testpflicht bei Einreise für Geimpfte abgeschafft.

Mit Aufhebung der Testpflicht für Reisende mit vollständigem COVID-19-Impfschutz wird der Einreiseprozess ab sofort deutlich vereinfacht. Demzufolge ist bei Einreise lediglich der entsprechende Impfnachweis vorzulegen, der über einen QR-Code verfügen muss – die Vorlage eines negativen PCR-Testergebnisses entfällt komplett. Dabei ist zu beachten, dass nur von der WHO oder der Vereinigten Republik Tansania anerkannte Impfstoffe anerkannt werden, wozu die in Deutschland verimpften Vakzine jedoch zählen. Das Ausfüllen des Gesundheitsformulars vor Abreise bleibt für alle Einreisenden weiterhin verpflichtend. Für die Einreise nach Sansibar gibt es ein separates Online-Formular.Für Reisende mit nicht vollständigem oder gar keinem Impfschutz bleibt die Testpflicht weiterhin bestehen. Statt einer Frist der Probeentnahme des RT-PCR- oder NAAT-Tests von maximal 96 Stunden bei Abreise darf dieser ab sofort jedoch nicht älter als 72 Stunden sein. Kinder unter sechs Jahren sowie Transitreisende sind von der Testpflicht ausgenommen. Sollte kein negatives Testergebnis bei Einreise vorliegen, wird laut Auswärtigem Amt bei Einreise per Flugzeug oder Schiff ein bei Ankunft durchzuführender RT-PCR-Test angeordnet. Bis zum Erhalt des Testergebnisses müssen sich Reisende in ein staatlich zertifiziertes Quarantänehotel in Selbstisolation begeben.Nach aktuellen Angaben des Auswärtigen Amtes bestehen innerhalb Tansanias derzeit keine landesweiten Corona-Beschränkungen. Hotels, Restaurants, Geschäfte sowie Freizeiteinrichtungen sind geöffnet und unterliegen keinen spezifischen Sicherheits- und Hygieneauflagen. Reisende, die von der Insel Sansibar aufs Festland übersetzen, können einer Testpflicht unterliegen.