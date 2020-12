Teneriffa erlässt Einreise-Beschränkungen für Urlauber

München, 17.12.2020 | 15:00 | soe

Der Reiseverkehr von und nach Teneriffa wird offenbar ab dem 18. Dezember um Mitternacht eingeschränkt. Den Beschluss verkündete Ángel Víctor Torres, der Präsident der Kanarischen Inseln, am Abend des 16. Dezember. Mit der Maßnahme soll ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen auf Teneriffa verhindert werden, welche momentan bereits die höchsten der Kanaren sind.



Teneriffa schränkt ab dem 19. Dezember die Einreise von Urlaubern ein.

Zwischenzeitlich sorgt eine Pressemitteilung der kanarischen Regierung für Unsicherheit, ob die beschlossenen Einreisebeschränkungen tatsächlich auch für ausländische Touristen gelten oder ob lediglich der Familienreiseverkehr innerhalb der einzelnen Inseln über die Feiertage eingeschränkt werden soll. Wie die Fuerteventurazeitung zusammenfasst, ist der entsprechende Absatz der Veröffentlichung nicht klar formuliert. Ob für touristische Einreisen eine Ausnahme der Beschränkungen gilt und Urlaub auf Teneriffa weiterhin möglich ist, wird voraussichtlich erst die offizielle Veröffentlichung der Beschlüsse im kanarischen Amtsblatt Boletin Oficial de Canarias (BOC) zeigen. Diese wird zeitnah erwartet.Die Ein- und Ausreise nach Teneriffa wird mit Beginn des kommenden Wochenendes begrenzt. Ab Mitternacht am 18. Dezember ist es nur noch aus triftigen Gründen erlaubt, die Insel zu betreten oder zu verlassen. Als wichtige Gründe werden Arztbesuche, der Weg zur Arbeit, unaufschiebbare Termine und die Rückkehr zum eigenen Wohnort anerkannt. Für Urlauber, die sich bereits auf Teneriffa befinden, ist die Heimreise demnach weiterhin erlaubt. Neue Touristen dürfen allerdings nicht mehr auf die Insel reisen. Die Maßnahme soll zunächst für 15 Tage in Kraft bleiben. Sie gilt auch für Reisen zwischen Teneriffa und den übrigen Kanarischen Inseln.Zusätzlich zur Einreisesperre für Touristen beinhaltet der neue Beschluss noch weitere Einschränkungen für Teneriffa. So gilt auf der Insel ab dem kommenden Wochenende eine Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr. Während der Weihnachtstage am 24. und 25. Dezember sowie über den Jahreswechsel am 31. Dezember und 1. Januar dürfen sich maximal sechs Personen aus zwei Haushalten versammeln. Auch im öffentlichen Raum gibt es weitere Restriktionen, so dürfen öffentliche Verkehrsmittel sowie die Außenbereiche von Restaurants nur noch zur Hälfte der Kapazitäten ausgelastet werden, die Innenbereiche der Gastronomie müssen gänzlich auf Speisen zum Mitnehmen umstellen. Die Behörden erhoffen sich von den neuen Richtlinien ein Absinken der Neuinfektionsrate auf Teneriffa, die zuletzt bei 110 auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag.