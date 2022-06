Thailand schafft Einreiseformular für Flugreisende vorübergehend ab

München, 15.06.2022 | 11:19 | soe

Urlauber und Urlauberinnen in Thailand müssen das Einreiseformular Tor Mor 6 bald nicht mehr ausfüllen, wenn sie mit dem Flugzeug nach Thailand reisen. Die thailändische Regierung verzichtet vorübergehend auf das Dokument, um angesichts der zunehmenden Besucherströme die Einreisekontrollstellen an den Flughäfen zu entlasten. Bei Tor Mor 6 oder TM-6 handelt es sich um ein Einreiseformular, das bereits vor der Corona-Pandemie für Thailand-Reisende verpflichtend war. Die Einreisegenehmigung Thailand Pass müssen ausländische Gäste weiterhin beantragen.



Thailand setzt das Einreiseformular TM-6 vorübergehend aus.

Unabhängig von den coronabedingten Einreisebeschränkungen mussten Einreisende nach Thailand auf dem Land-, Luft- und Seeweg bislang die Einreisekarte TM-6 ausfüllen. Darauf werden beispielsweise Angaben zu den Reisedaten, Kontaktadressen in der Heimat und am Urlaubsort sowie der geplanten Aufenthaltsdauer abgefragt. Gemeinsam mit den Kontrollen, die im Zuge der Pandemie eingeführt wurden, bedeutete der Check der TM-6-Formulare jedoch einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand und mehr Wartezeit an den Flughäfen. Nach Aussage von Regierungssprecher Traisuree Traisoranakul stimmte das thailändische Kabinett daher nun der vorübergehenden Aussetzung des TM-6 für einreisende Ausländer und Ausländerinnen zu. Dies gilt jedoch nur für die Einreise per Flugzeug; Personen, die auf dem See- oder Landweg ankommen, müssen es weiterhin ausfüllen.Für Einreisende aus Deutschland bedeutet die Lockerungsmaßnahme eine Erleichterung der für den Thailand-Urlaub nötigen Bürokratie. Sie müssen jedoch weiterhin eine Registrierung über das System Thailand Pass vornehmen, sofern sie nicht die thailändische Staatsbürgerschaft besitzen. Hierfür laden vollständig geimpfte Personen ihren Impfnachweis, eine Passkopie und einen Krankenversicherungsbeleg mit einer Deckungssumme von mindestens 10.000 US-Dollar in die Anwendung hoch und erhalten direkt im Anschluss einen QR-Code, der bei der Einreise vorzuzeigen ist. Reisende ohne Corona-Impfschutz müssen statt des Impfnachweises einen zum Zeitpunkt des Abflugs maximal 72 Stunden alten Antigen-Schnelltest oder PCR-Test hochladen, dürfen ansonsten jedoch zu den gleichen Bedingungen einreisen. Eine Quarantäne- oder zusätzliche Testpflicht nach der Ankunft besteht nicht mehr.Thailands Regierung erhofft sich durch das gestraffte Prozedere am Flughafen eine bequemere Einreise und damit eine nochmalige Steigerung der Beliebtheit bei ausländischen Touristen und Touristinnen. Die Ankunft am Flughafen sei für viele die erste Erfahrung im Land und solle positiv wahrgenommen werden. Ganz verzichten wollen die Behörden auf die bislang durch das TM-6 gesammelten Daten jedoch nicht – diese werden künftig über das biometrische System und die Informationen der Fluggesellschaften und Reisebüros erhoben. Wann genau das Formular Tor Mor 6 entfällt, steht noch nicht konkret fest, lokale Medien rechnen mit einer Vorlaufzeit von rund einer Woche.