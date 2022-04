Thailand erwägt Abschaffung des Thailand Pass

München, 28.04.2022 | 11:44 | rpr

Thailand erwägt die Abschaffung des für die Einreise obligatorischen „Thailand Pass“-Systems. Wie die Bangkok Post berichtet, plant das thailändische Tourismusministerium das Online-Registrierungsformular durch eine neue Impfpass-Regelung zu ersetzen, um den Einreiseprozess für den internationalen Einreiseverkehr zu erleichtern. Die Abschaffung des Formulars zur Online-Registrierung wird für den 1. Juni in Aussicht gestellt, noch muss der Vorschlag jedoch der Corona-Behörde CCSA zur Genehmigung vorgelegt werden.



Thailand erwägt die Abschaffung des "Thailand Pass".

Im Zuge der Abschaffung der Corona-Testpflicht für Reisende mit vollständigem Corona-Impfschutz ab 1. Mai, soll ab Juni auch der Einreiseprozess im Rahmen des „Thailand Pass“ vereinfacht werden. Die verpflichtende Online-Registrierung, in welcher Reisende ihren Impfstatus zur testfreien Einreise in den südostasiatischen Staat hochladen, soll nach Vorschlag des Tourismusministeriums durch die Vorlage des Impfpasses bei Einreise ersetzt werden. So soll der Einreiseprozess für den internationalen Tourismus attraktiver und nahtloser gestaltet werden. Thailands Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul soll Medienberichten zufolge bereits zugestimmt haben, als nächster Schritt muss der Vorschlag der Corona-Behörde Center for COVID-19 Situation Administration, kurz CCSA, zur Genehmigung vorgelegt werden.Statt der Registrierung über „Thailand Pass“ stellt Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn die Möglichkeit in Aussicht, dass Reisende ihren Impfpass künftig im Rahmen des coronaunabhängigen TM6-Einwanderungsformulars mit angeben, welches in der Regel bereits im Flugzeug zum Ausfüllen ausgeteilt und nach Ankunft der Immigrationsbehörde übergeben wird. Die aktuell geforderte COVID-19-abdeckende Krankenversicherung, deren Deckungssumme ab 1. Mai 10.000 US-Dollar betragen muss, soll trotz Abschaffung des „Thailand Pass“ weiterhin verpflichtend bleiben, so Anutin Charnvirakul. Ob es zu verschärften Anforderungen an den Status der vollständigen Corona-Impfung kommen soll, wie in etwa durch die Vorschrift einer Booster-Impfung, ist aktuell noch nicht beschlossen worden.Ab kommender Woche dürfen sich vollständig geimpfte Reisende nach Thailand über erleichterte Einreisebestimmungen freuen. Nachdem bereits zum 1. April die Pflicht zur Durchführung eines PCR-Test vor Abreise abgeschafft wurde, muss ab dem 1. Mai auch kein Test nach Ankunft durchgeführt werden. Die CCSA spricht hierfür lediglich eine Empfehlung zur Durchführung eines Antigen-Schnelltests oder -Selbsttests aus. Darüber hinaus wird die Deckungssumme der COVID-19-abdeckenden Krankenversicherung von 20.000 auf 10.000 US-Dollar reduziert. Für Ungeimpfte bleiben die Test- und Quarantäneauflagen weiterhin bestehen.