Thailand-Urlaub: Geänderte Einreiseregeln zum 1. April

München, 22.03.2021 | 12:35 | soe

Thailand hat eine Änderung der Einreiseregeln zum 1. April 2021 beschlossen. Wie schon zuvor angekündigt, wird ab diesem Datum für alle Einreisenden mit vollständiger Corona-Impfung die Quarantäne auf sieben Tage verkürzt. Ungeimpfte Personen müssen sich dann nur noch zehn statt bisher 14 Tage lang isolieren. Ausnahmen gelten für Einreisende aus Mutationsgebieten, für sie bleibt die 14-tägige Quarantänepflicht bestehen.



Thailand verkürzt für die meisten Einreisenden ab dem 1. April 2021 die Quarantäne.

Wie am 19. März auf einer Pressekonferenz vom Sprecher des thailändischen Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) verkündet wurde, verfolgt das Land einen schrittweisen Öffnungsplan für internationale Touristen. Mit Wirkung zum 1. April treten die genannten Quarantäneverkürzungen in Kraft, zeitgleich entfällt die Forderung nach einem „Fit to fly“-Zertifikat. Einreisende mit Corona-Impfzertifikat benötigen dann nur noch ein Certificate of Entry (COE), eine Buchungsbestätigung über den sieben Nächte dauernden Aufenthalt in einem zugelassenen Quarantänehotel sowie einen maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Test. Sie müssen sich vor Ort nach drei bis fünf Tagen einem weiteren PCR-Test unterziehen.Personen, die ohne Corona-Impfnachweis nach Thailand reisen, müssen ab dem 1. April ebenfalls ein COE sowie eine Buchungsbestätigung über die Quarantänedauer vorlegen, sie beträgt in diesem Fall zehn Nächte. Neben dem schon bei Einreise vorzuweisenden PCR-Test, der negativ und höchstens 72 Stunden alt sein muss, kommen noch zwei weitere Tests in Thailand hinzu. Einer erfolgt an Tag drei bis fünf der Isolation, der andere an Tag neun bis zehn. Ab dem 1. April haben in Quarantäne befindliche Personen zudem mehr Freiheiten in Thailand: Sie dürfen die Fitnesscenter der Hotels nutzen, im Freien Sport treiben und Speisen von außerhalb der Quarantänezone bestellen.Für Oktober 2021 hat die CCSA in Aussicht gestellt, in bestimmten Urlaubsregionen Thailands eine Einreise ohne Quarantäne zu erlauben. Voraussetzung ist, dass in diesen Gebieten 70 Prozent der Einheimischen geimpft sind. Lediglich Touristen aus besonderen Risikoregionen, welche das thailändische Gesundheitsministerium festlegen will, sollen dann noch zu einer Isolation nach der Ankunft verpflichtet sein.