Thailand bestätigt Öffnung für Touristen ab 1. Juli

München, 15.04.2021 | 08:17 | soe

Thailand will trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen im Land an der geplanten Öffnungsstrategie festhalten. Nach einem Bericht der thailändischen Zeitung Buriram Times sollen laut Aussage der staatlichen Tourismusbehörde ab dem 1. Juli wieder ausländische Touristen ohne Quarantäne nach Thailand einreisen dürfen, wenn sie gegen Corona geimpft sind. Das Land rechnet mit hoher Reisenachfrage ab dem dritten Quartal 2021.



Thailand hält trotz einer neuen Infektionswelle an der geplanten Öffnung für geimpfte Touristen ab Juli fest.

Der Gouverneur der Tourismusbehörde Thailands, Yutthasak Suphasorn, bestätigte die Öffnungspläne gegenüber den lokalen Medien. Er wies damit Vermutungen zurück, die aktuelle Verschlechterung der Pandemie-Lage in Thailand könne sich auf die vorgesehene Strategie der Wiederbelebung des Tourismus auswirken. Aktuell befinden sich laut Aussage des Gouverneurs nur wenige ausländische Besucher im Land, da selbst die auf sieben Tage reduzierte Quarantäne viele Urlauber von einer Reise abhält. Ab dem 1. Juli soll sich das jedoch ändern: Personen mit gültigem Impfnachweis dürfen dann wieder ohne Isolationszeit nach Thailand kommen. Yutthasak Suphasorn betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Impfkampagne in den thailändischen Touristengebieten, insbesondere auf der Urlaubsinsel Phuket.Indes reagieren viele thailändische Provinzen mit verschärften Bedingungen für die Einreise aus anderen Regionen des Landes. Wie das thailändische Medium Der Farang berichtet, haben mittlerweile 42 der 76 Verwaltungsbezirke Thailands Beschränkungen wie beispielsweise eine Quarantänepflicht für diejenigen erlassen, die aus einer anderen Provinz einreisen. Damit soll die weitere Verbreitung der neuen Corona-Welle verhindert werden. Sie wird auf einen Virusausbruch im Nachtleben der Hauptstadt Bangkok zurückgeführt und hat inzwischen fast das ganze Land erfasst. Als weitere Maßnahme müssen in Thailand deshalb alle Einkaufszentren ab dem 15. April bereits um 21 Uhr schließen.Vor Ausbruch der dritten Pandemie-Welle war Thailand vergleichsweise gering vom Coronavirus betroffen, noch immer ist es aus deutscher Sicht kein Corona-Risikogebiet. Einreisende aus Deutschland mussten sich zunächst für 14 Tage, seit dem 1. April nur noch für sieben Tage nach der Ankunft in Quarantäne begeben. Ab dem 1. Juli soll diese für geimpfte Personen dann gänzlich entfallen. Weiterhin bestehen bleiben nach aktuellem Stand jedoch die übrigen Einreisevoraussetzungen: ein negativer, maximal 72 Stunden alter PCR-Test sowie eine Einreisegenehmigung (COE). Ab Oktober sollen einige thailändische Regionen bei ausreichendem Impfschutz der dortigen Bevölkerung dann auch ungeimpfte Touristen quarantänefrei empfangen.