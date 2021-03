Corona: Thailand plant Verkürzung der Quarantäne bei Einreise

München, 09.03.2021 | 08:29 | soe

Thailand erwägt die Verkürzung der Corona-Quarantäne für Einreisende aus dem Ausland. Nach Aussage des thailändischen Gesundheitsministers Anutin Charnvirakul gibt es Pläne, die vorgegebene Isolationszeit für Personen mit vollständiger Corona-Impfung auf sieben Tage zu verkürzen, für ungeimpfte Einreisende auf zehn anstelle der bisher geltenden 14 Tage. Die neue Regelung könnte bereits im April in Kraft treten.



Vorerst handelt es sich bei der neuen Quarantänerichtlinie noch um eine Beschlussvorlage, der das Kabinett in Thailand noch zustimmen muss. Ist diese Hürde genommen, könnte die Einreise nach Thailand schon im nächsten Monat wesentlich erleichtert werden. Dies gilt jedoch nicht für alle Herkunftsländer: Reisende aus Afrika sollen nach aktuellem Stand von den Lockerungen ausgenommen werden, sie müssen beim Grenzübertritt nach Thailand voraussichtlich weiterhin für 14 Tage in Quarantäne. Weitere Lockerungen stellte der Minister für den Herbst 2021 in Aussicht, sobald mindestens 70 Prozent der Beschäftigten in Thailands Tourismusindustrie eine Corona-Impfung erhalten haben.Des Weiteren wurde die Einführung eines eigenen thailändischen Corona-Impfpass-Systems bekanntgegeben. Der Impfnachweis soll von den impfenden Krankenhäusern ausgestellt und allen Personen ausgehändigt werden, die eine Impfung erhalten haben. Jedoch wies Minister Charnvirakul seine Landsleute darauf hin, dass das Zertifikat nicht zwangsläufig von anderen Staaten anerkannt werden wird. Derzeit existiert noch kein einheitliches Impfpass-Format im weltweiten Reiseverkehr.Thailand erlaubt Reisenden aus Deutschland bereits jetzt die touristische Einreise, für Aufenthalte bis 45 Tage wird kein Visum verlangt. Bisher müssen sich jedoch alle Einreisenden zunächst für 14 Tage in Quarantäne in ein dafür von den Behörden zertifiziertes Hotel begeben, landesweit stehen dafür zahlreiche Unterkünfte aller Komfortklassen zur Verfügung. Zusätzlich muss vor der Anreise online ein Certificate of Entry beantragt werden. Thailand ist aus deutscher Sicht kein Corona-Risikogebiet, es herrscht keine Reisewarnung und Rückkehrer müssen in Deutschland nicht in Quarantäne.