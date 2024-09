Einreise nach Thailand zukünftig nur mit ETA

München, 06.09.2024 | 16:22 | spi

​Thailand arbeitet an der Einführung einer elektronischen Reisegenehmigung (ETA), die auch für visumfreie Touristinnen und Touristen verpflichtend sein wird. Das ETA soll ähnlich funktionieren wie das ESTA für Reisen in die USA. Medienberichten zufolge soll die Beantragung und Ausstellung online erfolgen, Details sind jedoch noch nicht bekannt. Zwischen Dezember 2024 und Juni 2025 soll die ETA offiziell eingeführt und verpflichtend werden.



Thailand hat im Juli 2024 die Visafreiheit für touristische Aufenthalte von bis zu 60 Tagen für Bürgerinnen und Bürger mehrerer Staaten eingeführt. Dazu gehören auch deutsche Staatsangehörige. Um die Einreise ausländischer Reisender dennoch überprüfen und nachvollziehen zu können, arbeitet das thailändische Außenministerium an einer elektronischen Reisegenehmigung, die für alle visumbefreiten Personen verpflichtend sein wird.Länder wie die USA (ESTA), Kanada (AVE) und seit kurzem auch die EU (ETIAS) nutzen elektronische Reisegenehmigungssysteme. Das thailändische Gegenstück (ETA) wird auf ähnliche Weise beantragt und ausgestellt. Welche Dokumente und Nachweise erforderlich sein werden, ist noch nicht bekannt. Im Unterschied zu den meisten anderen Reisegenehmigungen muss für jeden Besuch in Thailand ein neues ETA beantragt werden. Das ETA soll gebührenfrei sein.Wer mit einer elektronischen Reisegenehmigung nach Thailand einreist, kann die Wartezeiten am Flughafen verkürzen. Denn statt der herkömmlichen Passkontrolle können ETA-Reisende die automatische Kontrolle an den E-Gates nutzen. Der für deutsche Reisende wichtigste Flughafen, der Suvarnabhumi International Airport bei Bangkok, verfügt beispielsweise über solche E-Gates für die schnelle Einreise.