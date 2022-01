Thailand-Urlaub: Einreise ohne Quarantäne wohl noch weiter ausgesetzt

München, 04.01.2022 | 10:25 | soe

Thailand wird die quarantänefreie Einreise offenbar nicht zeitnah wieder erlauben. Das Gesundheitsministerium empfiehlt der zuständigen Behörde CCSA eine Verlängerung der aktuellen, strengeren Einreisebestimmungen bis mindestens zum 31. Januar, wie mehrere thailändische Medien übereinstimmend berichten. Derzeit können Einreisen nur noch über das Phuket Sandbox-Programm oder mit staatlicher Quarantäne beantragt werden.



Gesundheits- und Vizepremierminister Anutin Charnvirakul gab auf einer Pressekonferenz am 3. Januar bekannt, dass sein Ministerium dem Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) die Beibehaltung der aktuellen Einreiseregelung empfohlen hat. Demnach bliebe das Test & Go-Modell weiterhin ausgesetzt, welches vollständig geimpften Ankommenden die Einreise ohne Quarantäne unter Vorlage eines negativen Coronatests erlaubte. Diese Möglichkeit war zum 21. Dezember gestoppt worden, nachdem mehrere Fälle der Omikron-Mutation unerkannt auf diese Weise ins Land gelangt waren. Noch handelt es sich bei der Verlängerung der Aussetzung nur um einen Vorschlag, über dessen Umsetzung die CCSA am 4. Januar final entscheiden will.Gleichzeitig mit der Aussetzung des Test & Go-Modells hatte die thailändische Regierung verfügt, dass bereits erteilte Einreisegenehmigungen weiterhin gültig bleiben. Urlauberinnen und Urlauber dürften somit quarantänefrei nach Thailand kommen, wenn sie bis zum 21. Dezember über das System Thailand-Pass die Einreise beantragt und in der Folge bewilligt bekommen haben. Diese Regelung soll nun relativiert werden: Gemäß einem Vorschlag des Gesundheitsministeriums sollen nur noch bis zum 10. Januar genehmigte Einreisen nach dem Test & Go-Modell stattfinden dürfen. Anschließend seien ausschließlich das Phuket Sandbox-Programm oder die Nutzung des ASQ-Programms, welches die Einhaltung einer Hotelquarantäne vorsieht, möglich.Das Phuket Sandbox-Programm ermöglicht vollständig geimpften Reisenden die Einreise auf die Urlaubsinsel Phuket, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Neben mehreren negativen PCR-Tests wird auch eine Krankenversicherung verlangt. Dafür dürfen sich die Teilnehmenden auch außerhalb ihres Hotels in der Region bewegen. Wer das ASQ (Alternative State Quarantine)-Programm nutzt, kann in jede Region Thailands einreisen. Geimpfte Personen müssen dann jedoch eine strikte siebentägige Hotelquarantäne einhalten, für Ungeimpfte beträgt die Isolationsdauer zehn Tage.