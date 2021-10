Thailand erhöht Gebühr für Touristen ab 2022

München, 05.10.2021 | 09:19 | soe

Thailand will im kommenden Jahr die seit längerem diskutierte Einreisegebühr für Touristen einführen. Sie soll 500 Baht, umgerechnet rund 12,75 Euro, betragen und in die Entwicklung verschiedener Tourismusprojekte im Land fließen. Genehmigt wurde die Einführung der Gebühr bereits im Januar dieses Jahres, damals wurde sie jedoch noch auf 300 Baht veranschlagt.



Obwohl der thailändische Tourismussektor durch die Corona-Pandemie angeschlagen ist und derzeit hart an seiner Wiederbelebung arbeitet, wollen die Behörden die umstrittene Einreisegebühr für Urlauber ab 2022 einführen. Wie der Gouverneur der thailändischen Tourismusvereinigung TAT, Yuthasak Supasorn, gegenüber der Bangkok Post äußerte, rechne man nicht mit einer abschreckenden Wirkung des Betrages. Er sei sicher, dass die Touristen die Gebühr gern in eine höhere Qualität des thailändischen Reiseverkehrs investieren werden.Fließen sollen die Mittel in einen Fond, der Tourismusziele in Thailand fördert. Langfristig will sich das südostasiatische Land vom Massentourismus abkehren und ein nachhaltigeres Reiseverkehrsmodell mit höherer Qualität etablieren. Tourismusbetriebe, die ihr Geschäft gemäß diesen Vorgaben neu ausrichten möchten, können finanzielle Unterstützung aus dem Fond erhalten. Das Geld soll jedoch ausdrücklich nicht dazu verwendet werden, die Folgen der Corona-Pandemie für den thailändischen Tourismus zu mildern. Wie genau die neue Einreisegebühr erhoben werden soll, steht indes noch nicht fest. Ein Aufschlag auf den Preis der Flugtickets wurde bereits verworfen, da nicht alle Flugpassagiere ausländische Touristen seien. Eine Zahlung bei Ankunft am Flughafen könne jedoch zu Staus führen und wird daher ebenfalls nicht favorisiert.Nach der letzten Pandemiewelle, die Thailand über den Sommer in Atem hielt, verzeichnet das Land nun seit Mitte August ständig sinkende Infektionswerte. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit Stand zum 5. Oktober bei 107,8, das Robert Koch-Institut führt den Staat noch auf der Liste der Hochrisikogebiete. Thailand selbst bemüht sich jedoch, den für die Wirtschaft essentiell wichtigen internationalen Tourismus wieder anzukurbeln. So wurden zum 1. Oktober die Quarantäneregeln gelockert: Vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte müssen sich nun nur noch für sieben Tage isolieren, Ungeimpfte für zehn Tage. Einzelne Provinzen erlauben Personen mit Impfschutz ab November die quarantänefreie Einreise, darunter Bangkok und Krabi.