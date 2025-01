Thailand führt Polizei-App für Touristen ein

München, 20.01.2025 | 16:02 | sei

Thailand hat mit der App „Thailand Tourist Police“ eine neue Sicherheitsmaßnahme für Reisende eingeführt. Mit Funktionen wie einer SOS-Taste, GPS-Standortübermittlung und mehrsprachiger Unterstützung soll sie Notfälle schnell und effizient bewältigen. Seit ihrer Einführung im Dezember 2024 hat die App bereits über 1.000 Meldungen erhalten.



Mit der "Thailand Tourist Police"-App können Reisende Notfälle melden und Echtzeit-Hilfe erhalten.

Die am 12. Dezember 2024 gestartete App ermöglicht es Touristinnen und Touristen, Notfälle durch Nachrichten, Fotos oder Standortdaten zu melden. Über die integrierte SOS-Taste können Nutzerinnen und Nutzer in dringenden Fällen direkt mit der Touristenpolizei unter der Nummer 1155 verbunden werden, die rund um die Uhr in acht Sprachen verfügbar ist. Zudem bietet die App einen Live-Chat, bei dem Dolmetscher für Sprachen wie Englisch, Chinesisch oder Russisch zugeschaltet werden können. Neben Notfallmeldungen gibt die App Echtzeit-Informationen zu Risikogebieten, aktuellen Vorfällen und nahegelegenen Polizeistationen.Die Einführung der App ist Teil der Bemühungen Thailands, das Vertrauen in die touristische Sicherheit zu stärken. Hintergrund sind Berichte über grenzüberschreitende Betrugsfälle, insbesondere in Verbindung mit Callcenter-Banden, die Reisende in Nachbarländer wie Myanmar lockten. Ein vielbeachteter Vorfall war die Entführung des chinesischen Schauspielers Wang Xing, der Anfang Januar gerettet wurde. Diese und ähnliche Vorfälle haben die Attraktivität Thailands als Reiseziel zeitweise beeinträchtigt. Die neue App soll solche Risiken minimieren und den Schutz von Reisenden verbessern.Neben ihrer Sicherheitsfunktion bietet die App zusätzliche Services wie Reiseberatung und Informationen zu Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Nutzerinnen und Nutzer können sich auch über Warnmeldungen und sicherheitsrelevante Ereignisse in ihrer Umgebung informieren. Laut den thailändischen Behörden liegt die durchschnittliche Reaktionszeit nach einer Meldung bei nur fünf Minuten. Die App ist kostenlos für Android- und iOS-Geräte verfügbar und wurde bisher positiv von Reisenden aufgenommen.