Thailand: Hochwasser auf Koh Samui möglich

München, 09.05.2022 | 12:30 | soe

In Thailand wurde eine Hochwasserwarnung für die südlichen Landesteile einschließlich der beliebten Urlaubsinsel Koh Samui herausgegeben. Die Menschen in zehn Provinzen müssen sich noch mindestens bis zum Dienstag auf heftige Niederschläge einstellen, die Überflutungen und Erdrutsche auslösen können. Ab Mitte Mai beginnt in diesem Jahr in Thailand die Regenzeit, welche bis Oktober andauert.



Im Süden Thailands sorgt ein Zyklon noch bis mindestens zum Dienstag für Überschwemmungen.



Zyklon im Golf von Bengalen



Ursache für die widrigen Witterungsbedingungen ist ein Zyklon, der sich über dem Golf von Bengalen gebildet hat und seit Samstag einen starken Südostwind über die Andamanensee und den Golf von Thailand treibt. Nach Informationen des deutsch-thailändischen Mediums Der Farang bringt das Tiefdruckgebiet Gewitter und örtlich heftige Regenfälle mit sich, die Flüsse anschwellen und über die Ufer treten lassen können. Reisende in den betroffenen Gebieten im Süden Thailands sollten die Situation über die lokalen Medien aufmerksam verfolgen und den Anweisungen der Behörden Folge leisten. Über die App „Thai Disaster Alert“ können mögliche Alarmmeldungen sofort empfangen werden.



Regenzeit in Thailand



Wie der thailändische Wetterdienst bekanntgegeben hat, läutet der Zyklon die diesjährige Regenzeit in dem südostasiatischen Land ein. Sie dauert mit einer Unterbrechung von Mitte Juni bis Mitte Juli bis in den Oktober hinein, während dieser Monate wird die kumulierte Regenmenge gemäß den Vorhersagen rund drei Prozent über dem durchschnittlichen Niederschlag liegen. Im vergangenen Jahr waren es noch acht Prozent. Voraussichtlich zwischen August und September sollen nach Informationen des Meteorologischen Dienstes zwei tropische Stürme über den Norden und Nordosten Thailands hinwegziehen. Bereits seit dem Wochenende galt eine amtliche Hochwasserwarnung des Amtes für Katastrophenschutz und Schadensbegrenzung für 15 südliche Provinzen in Thailand, inzwischen wird sie noch für zehn von ihnen aufrechterhalten. Darunter befinden sich jeweils mehrere Bezirke in Surat Thani (darunter die Ferieninsel Koh Samui), Phattalung, Ranong, Trang und Chumphon. Bisher sind bereits mehr als 150 Familien in 15 Dörfern von den Auswirkungen betroffen.Ursache für die widrigen Witterungsbedingungen ist ein Zyklon, der sich über dem Golf von Bengalen gebildet hat und seit Samstag einen starken Südostwind über die Andamanensee und den Golf von Thailand treibt. Nach Informationen des deutsch-thailändischen Mediums Der Farang bringt das Tiefdruckgebiet Gewitter und örtlich heftige Regenfälle mit sich, die Flüsse anschwellen und über die Ufer treten lassen können. Reisende in den betroffenen Gebieten im Süden Thailands sollten die Situation über die lokalen Medien aufmerksam verfolgen und den Anweisungen der Behörden Folge leisten. Über die App „Thai Disaster Alert“ können mögliche Alarmmeldungen sofort empfangen werden.Wie der thailändische Wetterdienst bekanntgegeben hat, läutet der Zyklon die diesjährige Regenzeit in dem südostasiatischen Land ein. Sie dauert mit einer Unterbrechung von Mitte Juni bis Mitte Juli bis in den Oktober hinein, während dieser Monate wird die kumulierte Regenmenge gemäß den Vorhersagen rund drei Prozent über dem durchschnittlichen Niederschlag liegen. Im vergangenen Jahr waren es noch acht Prozent. Voraussichtlich zwischen August und September sollen nach Informationen des Meteorologischen Dienstes zwei tropische Stürme über den Norden und Nordosten Thailands hinwegziehen.

