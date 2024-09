Thailand: Neue Andamanen-Ringroute zwischen Phuket, Krabi und Phang-nga geplant

München, 11.09.2024 | 11:18 | sei

Eine geplante Andamanen-Ringroute soll die Provinzen Phuket, Krabi und Phang-nga auf dem Seeweg effizienter miteinander verbinden. Das 740 Millionen Baht (knapp 20 Millionen Euro) teure Projekt zielt darauf ab, die Reisezeit zwischen diesen beliebten Reisezielen erheblich zu verkürzen. Der Bau von vier strategischen Anlegestellen soll bis 2027 abgeschlossen sein.



Eine neue Andamanenroute soll den Seeweg zwischen drei thailändischen Provinzen verkürzen.

Momentan benötigen Reisende für die Fahrt von Krabi nach Phuket rund dreieinhalb Stunden auf dem Landweg. Die neue Route, die durch den Bau der Anlegestellen ermöglicht wird, soll die Fahrzeit auf dem Seeweg auf nur zwei Stunden reduzieren. Zu den geplanten Anlegestellen zählen nach Informationen des Lokalmediums Der Farang der Manoh Pier auf Koh Yao Noi, der Chong Lard Pier auf Koh Yao Yai sowie der Tha Lane Pier in Krabi. Die Modernisierung dieser Piers sowie der Bau neuer Einrichtungen sind zentrale Bestandteile des Projekts.Neben der Verkürzung der Reisezeiten zielt das Projekt darauf ab, die regionale Wirtschaft anzukurbeln. Besonders die Provinz Phang-nga, die bisher als weniger entwickelt galt, soll durch die neuen Anbindungen profitieren. Die Route könnte zu einer wichtigen Verkehrsader sowohl für den Tourismus als auch für den Güterverkehr in der Region werden.Die Andamanen-Ringroute ist Teil einer umfassenden Infrastrukturstrategie der thailändischen Regierung, die von Premierministerin Paetongtarn Shinawatra unterstützt wird. Die Fertigstellung der neuen Anlegestellen ist bis 2027 geplant, während die Modernisierung bestehender Piers bereits begonnen hat. Das Projekt verspricht eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrsanbindung und bietet neue Chancen für den Tourismus in Südthailand.