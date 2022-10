Thailand: Neue Flutwarnung für den Süden

München, 18.10.2022 | 09:00 | soe

Thailand sieht sich zum Ende der Regenzeit noch einmal mit einer Unwetterwarnung konfrontiert. Für acht Provinzen im Süden des Landes haben die Behörden eine amtliche Warnung vor Sturzfluten und Hochwasser herausgegeben, da durch den Einfluss des Taifuns Nesat zum Ende der Woche weitere Regenfälle erwartet werden. Auch die Urlaubsinsel Phuket befindet sich wieder im Einzugsgebiet des Unwetters, dort hatte es erst am letzten Wochenende Überschwemmungen gegeben.



In Thailands Süden werden Ende der Woche weitere starke Regenfälle erwartet.

Während Taifun Nesat über das Südchinesische Meer in Richtung Vietnam zieht, bereitet sich auch Thailand auf die Ausläufer und den damit einhergehenden Starkregen vor. Noch immer herrscht in fast der Hälfte der Provinzen gebietsweise Hochwasseralarm von den letzten Regenfällen, durch die erneute Niederschlagswarnung werden nun Verzögerungen beim Abfließen der Wassermassen befürchtet. Hilfseinheiten im ganzen Land arbeiten derzeit auf Weisung von Premierminister Prayut Chan-o-cha daran, von den Überschwemmungen eingeschlossene Personen mit Booten und Fahrzeugen zu befreien.Auch die beliebte Urlaubsinsel Phuket muss zum Ende der Woche mit neuen heftigen Regenfällen rechnen. Dort hatte erst am Wochenende eine Sturzflut zahlreiche Straßen überschwemmt und ein Verkehrschaos verursacht. Betroffen war neben dem Badeort Patong im Westen der Insel auch die Hauptstadt Phuket-Stadt. Dort standen die Straßen und Altstadtviertel teils bis zu einem Meter unter Wasser. Seit Montag geht das Hochwasser auf Phuket allmählich zurück, neue Niederschläge könnten die Situation jedoch wieder verschärfen.Die Regenzeit in Thailand neigt sich allerdings dem Ende zu. Im Norden sowie im Zentrum des Landes nehmen die monsunbedingten Regenfälle meist schon im Oktober deutlich ab, im Süden zieht sich die Unwettersaison üblicherweise noch bis in den November. Danach beginnt die Hauptreisesaison für das südostasiatische Urlaubsland, während der Touristen und Touristinnen mit wesentlich weniger Risiko für Stürme und Niederschlag rechnen müssen. Ab November beziehungsweise Dezember erfreut sich Thailand vor allem bei europäischen Reisegästen großer Beliebtheit, die sich dort eine Auszeit vom Winterwetter in der Heimat gönnen.