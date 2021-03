Thailand plant komplette Öffnung für Urlauber ab Oktober

München, 12.03.2021 | 10:21 | soe

Thailand will sich ab Oktober 2021 wieder vollständig für den internationalen Tourismus öffnen. Diese Pläne äußerte die stellvertretende Sprecherin des thailändischen Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA), Apisamai Srirangsan, am 11. März. Schreiten die Impfkampagnen erfolgreich voran und der Pandemie-Verlauf ist unter Kontrolle, sollen zu diesem Zeitpunkt in Thailand alle Corona-Beschränkungen entfallen.



Thailand will sich im Oktober 2021 wieder vollständig für den internationalen Tourismus öffnen.



Corona-Lage in Thailand



Thailand ist von der Corona-Pandemie aktuell vergleichsweise gering betroffen, es werden durchschnittlich nur noch Neuinfektionen im zweistelligen Bereich in dem Land mit knapp 70 Millionen Einwohnern verzeichnet. Vor diesem Hintergrund erwägen die Behörden, noch vor dem 1. April weitere Lockerungen im Land zu erlauben. Mitte April steht in Thailand das Neujahrsfest Songkran an, welches durch die Pandemie schon im letzten Jahr nicht traditionell gefeiert werden konnte.



Thailand ist kein Corona-Risikogebiet



Nach Einstufung des Robert Koch-Instituts ist Thailand kein Corona-Risikogebiet, Rückkehrer müssen sich in Deutschland also weder auf das Coronavirus testen lassen noch in Quarantäne begeben. Thailand selbst schreibt für Urlauber aus Deutschland jedoch derzeit noch eine 14-tägige Hotelquarantäne vor. Dafür stehen landesweit zahlreiche zertifizierte Unterkünfte aller Komfortklassen zur Verfügung. Nach Einschätzung der Behördensprecherin wird Thailand im Oktober 2021 bereit sein, das öffentliche Leben ohne Corona-Maßnahmen wiederaufzunehmen. Voraussetzung sei jedoch weiterhin die gute Zusammenarbeit des privaten und öffentlichen Sektors sowie die Mitwirkung der Bevölkerung an den Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie. Zugleich lobte Srirangsan die Beamten der Stadt Samut Sakhon, auf deren Meeresfrüchtemarkt der jüngste Corona-Ausbruch Thailands seinen Ursprung hatte. Die Verantwortlichen vor Ort hätten eine sehr gute Leistung bei der raschen Bekämpfung der Virusverbreitung gezeigt und sich vorbildlich an die Protokolle der CCSA gehalten.Thailand ist von der Corona-Pandemie aktuell vergleichsweise gering betroffen, es werden durchschnittlich nur noch Neuinfektionen im zweistelligen Bereich in dem Land mit knapp 70 Millionen Einwohnern verzeichnet. Vor diesem Hintergrund erwägen die Behörden, noch vor dem 1. April weitere Lockerungen im Land zu erlauben. Mitte April steht in Thailand das Neujahrsfest Songkran an, welches durch die Pandemie schon im letzten Jahr nicht traditionell gefeiert werden konnte.Nach Einstufung des Robert Koch-Instituts ist Thailand kein Corona-Risikogebiet, Rückkehrer müssen sich in Deutschland also weder auf das Coronavirus testen lassen noch in Quarantäne begeben. Thailand selbst schreibt für Urlauber aus Deutschland jedoch derzeit noch eine 14-tägige Hotelquarantäne vor. Dafür stehen landesweit zahlreiche zertifizierte Unterkünfte aller Komfortklassen zur Verfügung.

Weitere Nachrichten über Reisen

12.03.2021 Kanaren: Lanzarote fällt auf Corona-Warnstufe 2 Auf den Kanaren entspannt sich die Corona-Lage weiter. Nach der jüngsten Neueinstufung befindet sich keine der Inseln mehr auf einer höheren Warnstufe als 2. Auf den Kanaren entspannt sich die Corona-Lage weiter. Nach der jüngsten Neueinstufung befindet sich keine der Inseln mehr auf einer höheren Warnstufe als 2.

12.03.2021 RKI: Portugal kein Mutationsgebiet mehr Das Robert Koch-Institut hat mit Wirkung zum 14. März um 0 Uhr erneut die Liste der Risikogebiete aktualisiert. Portugal zählt nun nicht mehr zu den Mutationsgebieten. Das Robert Koch-Institut hat mit Wirkung zum 14. März um 0 Uhr erneut die Liste der Risikogebiete aktualisiert. Portugal zählt nun nicht mehr zu den Mutationsgebieten.

12.03.2021 Mallorca kein Corona-Risikogebiet mehr: Das gilt jetzt für Urlauber Die Balearen inklusive der Ferieninsel Mallorca wurden vom Robert Koch-Institut von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Dies gilt ab dem 14. März um 0 Uhr. Die Balearen inklusive der Ferieninsel Mallorca wurden vom Robert Koch-Institut von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Dies gilt ab dem 14. März um 0 Uhr.

12.03.2021 Niederlande: Tulpenpark Keukenhof bleibt geschlossen In den Niederlanden bleibt der Keukenhof geschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie darf der Tulpenpark am 20. März nicht planmäßig öffnen. In den Niederlanden bleibt der Keukenhof geschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie darf der Tulpenpark am 20. März nicht planmäßig öffnen.