Thailand: Einreise mit Thailand Pass gelockert und Nachtleben öffnet

München, 20.05.2022 | 09:27 | soe

Thailand will die Anforderungen für die Einreisegenehmigung „Thailand Pass“ ab dem 1. Juni deutlich vereinfachen. Wie die Corona-Behörde des Landes CCSA am 20. Mai verkündete, müssen thailändische Staatsangehörige das Dokument bei der Einreise ab dem kommenden Monat gar nicht mehr ausfüllen, für ausländische Gäste soll das Prozedere gestrafft werden. Außerdem dürfen in allen Provinzen, die in der Corona-Risikoeinstufung als Blaue oder Grüne Zonen gekennzeichnet sind, die Nachtclubs und Bars wieder öffnen.



Lockerung für Personen ohne Corona-Impfung



Ungeimpfte Touristen und Touristinnen profitieren ab Juni von einer Lockerung: Statt des bisher vorgeschriebenen PCR-Tests genügt fortan auch ein Antigen-Schnelltest für die Einreise. Dieser muss ebenfalls bei der Beantragung des Thailand Pass hochgeladen werden und darf zum Zeitpunkt der Ankunft nicht älter als 72 Stunden sein. Nach bisher noch unbestätigten Informationen der Bangkoker Zeitung Prachachat soll es zudem möglich sein, auch ohne Impfung und ohne vorab eingereichten Negativtest die Quarantänezeit von fünf Tagen zu umgehen, sofern direkt nach der Ankunft ein Antigen-Schnelltest vorgenommen wird und negativ ausfällt.



Nachtleben öffnet in Blauen und Grünen Zonen



