Thailand: Einreise ohne Quarantäne ab Oktober in zehn Provinzen

Thailand stellt trotz aktuell noch hoher Corona-Infektionszahlen weiter die Weichen für eine touristische Öffnung. Wie Tourismusminister Pipat Ratchakitprakan am 3. Juni vor der Nationalversammlung verkündete, sollen ab dem 1. Oktober in zehn thailändischen Provinzen geimpfte ausländische Urlauber ohne Quarantäne einreisen dürfen. Auf der Insel Phuket ist dies bereits ab dem 1. Juli geplant, drei Monate später werden dann unter anderem die Regionen Krabi, Bangkok sowie Surat Thani mit den Inseln Koh Samui, Koh Tao und Koh Phangan folgen.



Nach Aussage des Ministers hat die thailändische Tourismusbranche bereits konkrete Pläne für die Wiederaufnahme des Reiseverkehrs im Land. Demnach soll der von Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha beschlossene 20-Jahres-Plan für den Tourismus des südostasiatischen Staates auch weiterhin verfolgt werden. Um den Herausforderungen der Corona-Pandemie zu begegnen, werden in der zweiten Jahreshälfte die Einreisebedingungen für Urlauber schrittweise erleichtert. Als Basis dafür gilt ein Erreichen der Herdenimmunität in den ausgewählten Regionen, für die eine Impfquote von 70 Prozent angestrebt wird.Zu den Provinzen, die Thailand ab Oktober für ausländische Touristen öffnen will, gehören auch Phang Nga, Buriram, Chiang Mai und Chonburi. Die Auswahl der Gebiete, die zuerst von den erleichterten Einreisebestimmungen profitieren, erfolgte nach einem Bericht der thailändischen Nachrichtenseite Der Farang anhand der bisher erzielten Einnahmen im Tourismussektor. Für die Reisebranche besonders bedeutsame Regionen wurden demnach bevorzugt. Los geht es bereits ab dem 1. Juli auf Phuket mit dem sogenannten „Sandbox-Programm“: Touristen aus dem Ausland, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, dürfen dann ohne Quarantäne auf die beliebte Urlaubsinsel einreisen.Am „Sandbox-Programm“ teilnehmende Urlauber müssen nachweisen, dass ihre Impfung mindestens 14 Tage und maximal ein Jahr vor der Einreise abgeschlossen wurde, darüber hinaus werden ein negativer PCR-Test und eine COVID-19-Infektionen abdeckende Krankenversicherung verlangt. Nach einem siebentägigen Aufenthalt auf Phuket wird ein weiterer PCR-Test vorgenommen. Fällt dieser negativ aus, dürfen die Touristen auch die übrigen Landesteile Thailands bereisen.